Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen busje, maar ‘grand limousine’! De Mercedes VLE is een rijdende huiskamer en bioscoop in één

[ autoplay = true]

De elektrische VLE is een ‘grand limousine’, zeggen ze bij Mercedes. En toch hebben we nog steeds de neiging om hem gewoon als personenbusje te zien.

Dat is ook niet gek, want de huidige Mercedes EQV is gewoon een eVito. Beide zijn gebaseerd op het brandstofplatform van de Mercedes W447, die er is als V-Klasse, Vito en Metris (in Noord-Amerika).

Mercedes VLE op nieuwe architectuur

De VLE is het eerste voertuig dat gebruikmaakt van de nieuwe, modulaire VAN Electric Architecture. Hij deelt alleen zijn basis met de toekomstige eVito en verschilt veel meer dan voorheen van zijn bedrijfswagenbroer. Zo belooft een woordvoerder van Mercedes dat de Vito duidelijk een ander uiterlijk zal krijgen.

Ster in de ‘grille’ of op de voorklep

De ontwerpers hebben de VLE minder busjesachtig laten lijken, aldus de man, met onder meer een scherp aflopende raamlijn en achterlichtunits die als een enorme boog om de kofferklep lopen.

Opvallend is de immense ‘grille’ van de VLE. Het paneel is er in twee varianten: de standaard VLE, AMG Line en AMG Line Plus hebben de Mercedes-ster erin, bij de Exclusive staat-ie als ornament op de voorklep.

Later komt nóg langere Mercedes VLS

De VLE is 5,3 meter lang, 2 meter breed, 2 meter hoog en heeft een wielbasis van 3,3 meter. Later introduceert Mercedes een langere variant, met een lengte van 5,5 meter en een wielbasis van 3,5 meter, die waarschijnlijk VLS gaat heten.

Afhankelijk van de uitvoering biedt de VLE plaats aan vijf, zes, zeven of acht inzittenden. Het interieur van de grote MPV is op verschillende manieren te configureren, met banken en/of losse stoelen (handmatig of elektrisch verstelbaar), die kunnen worden verplaatst, omgedraaid en zelfs helemaal worden verwijderd. Zijn bagageruimte heeft een inhoud van 795 liter, die kan worden uitgebreid naar meer dan 4.000 liter door de tweede en derde zitrij te verwijderen.

Mercedes VLE met cinemamodus

Dat geldt echter niet voor de Exclusive met de twee luxe captain’s chairs achterin. Die zijn te groot en te zwaar om uit te nemen en te draaien. Ze zijn uitgerust met een afstandsbediening, waarmee bijvoorbeeld de cinemamodus geactiveerd kan worden.

Dan zakt er een 8K-breedbeeldscherm (dat op een prachtige manier onzichtbaar in het plafond is verborgen) naar beneden en worden de zonneschermen van de zijruiten en het glazen panoramadak gesloten. Het display kan in tweeën worden verdeeld, zodat de achterpassagiers (met koptelefoon op) ieder iets anders kunnen kijken. Daarbij is het ook mogelijk om via het scherm Teams-vergaderingen te houden.

De VLE is optioneel uit te rusten met het MBUX Superscreen, dat bestaat uit een digitale cockpit, infotainmentscherm en passagiersdisplay.

Met voorwiel- of vierwielaandrijving

Voorlopig is de VLE er alleen als voorwielaangedreven, 272 pk sterke 300. Later dit jaar komt daar de VLE 400 4Matic bij, die twee elektromotoren heeft (waarvan de achterste alleen wordt ingeschakeld als het nodig is) met in totaal 415 pk. Beide hebben een enorme 115 kWh-batterij, waarop de 300 een actieradius van ruim 700 kilometer haalt.

Doordat de VAN Electric Architecture een 800 volt-boordnet heeft, is de VLE in staat tot indrukwekkende laadsnelheden. Volgens Mercedes komt het model tot meer dan 300 kW, wat in het ideale geval betekent dat er in een kwartier 320 kilometer aan range kan worden bijgeladen. Van 20 tot 80 procent laadniveau gaat in 25 minuten. De VLE heeft standaard een warmtepomp, drie airco’s (één voor iedere zitrij) en ondersteunt zowel Vehicle-to-Home als Vehicle-to-Grid.

Kleinere draaicirkel dan Mercedes CLA

Bijzonder is dat de VLE met zijn lengte van 5,3 meter een kleinere draaicirkel heeft dan een CLA. Althans, optioneel. Want met zijn tegen meerprijs leverbare mee- en tegensturende achteras komt hij tot een draaicirkel van slechts 11 meter. De CLA zit daar met 11,2 meter iets boven.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

In de optielijst staan bovendien lichtmetalen wielen in de maten 19 tot en met 22 inch. Buitengewoon fraai zijn de 22-inch exemplaren in AMG Monoblock-design.

Optionele luchtvering met niveauregeling

De optionele luchtvering van de VLE is gekoppeld aan Google Maps en dat heeft een efficiëntievoordeel. Bij de meeste luxeauto’s is de hoogteregeling afhankelijk van de snelheid, dus als je op de snelweg afremt, komt de koets weer omhoog. De VLE weet echter dat hij in zo’n situatie nog op de snelweg zit en houdt zijn rijhoogte laag voor een zo goed mogelijke luchtweerstand. Zijn carrosserie kan 4 centimeter zakken.

Het adaptieve onderstel van de VLE staat bovendien in verbinding met de cloud. Het profiteert daardoor van informatie van andere Mercedessen met een soortgelijk systeem (dat zijn er momenteel nog niet zoveel). Als die hebben doorgegeven dat ergens een verkeersdrempel ligt of een gat in de weg zit, dan weet de VLE dat voordat hij die locatie bereikt en kan hij de demping er alvast op instellen. De grote Mercedes rijdt dan meer als een S-klasse dan als een bestelbus.

Wie gaat de Mercedes VLE kopen?

Voor wie is een auto als de Mercedes VLE bedoeld? In Europa zal hij met name door bedrijven worden gekocht, bijvoorbeeld als hotelshuttle of VIP-vervoer, maar in Azië zijn dit soort oversized MPV’s ook bij particulieren razend populair. Daar moet de VLE straks opboksen tegen modellen als de Lexus LM, Toyota Alphard/Vellfire, Volvo EM90, Xpeng G9 en Zeekr 009.