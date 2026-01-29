Deel dit: Share App Mail Tweet

Illegaal! Dit element van de nieuwe Mercedes S-klasse is in Europa niet toegestaan

Als we nu schrijven over ‘de gefacelifte S-klasse’, dan worden in Stuttgart honderden Mercedes-technici boos. Want er is aan de auto zoveel veranderd, dat vijftig procent van de onderdelen nieuw is.

De huidige S-klasse (codenaam: W223) kwam in 2021 op de markt en is nu halverwege zijn levenscyclus. Dat Mercedes van de tussentijdse update echt werk heeft gemaakt, blijkt uit het feit dat ongeveer de helft van alle componenten gewijzigd is.

Mercedes S-klasse zit vol met sterretjes

Dat begint al bij het uiterlijk, dat nog steeds herkenbaar is, maar duidelijk anders, met een twintig procent grotere (verlichte) grille, waarop allerlei piepkleine Mercedes-sterretjes zijn geplakt. Dat kennen we van onder meer de nieuwe CLA en de GLB.

Waarom kiest Mercedes daarvoor? Omdat Aziatische klanten graag te koop lopen met hun S-klasse en graag hun status willen benadrukken, aldus een woordvoerder van het merk. En omdat Europese kopers dat juist niet willen, heeft Mercedes moeten zoeken naar een balans tussen ingetogen en opzichtig.

Maar liefst vierhonderd exterieurkleuren

De koplampen van de S-klasse leveren nu veertig procent meer licht op, aldus Mercedes, en kunnen bovendien allerlei boodschappen op het asfalt voor de auto projecteren, zoals een sneeuwvlok als het koud is (en mogelijk glad) en een waarschuwing als je een eenrichtingsweg aan de verkeerde kant in rijdt.

Nieuw is het Made to Measure-programma van Mercedes Manufaktur, waarmee de S-klasse nog meer te personaliseren is dan voorheen. Er zijn honderdvijftig exterieurkleuren beschikbaar en maar liefst vierhonderd interieurkleuren.

Deelnemen aan een Teams-vergadering

De S-klasse is er als vier- of vijfzitter, met standaard touchscreens voor de passagiers achterin, die ook kunnen worden aangestuurd met de afstandsbedieningen in de middenarmsteun. Uiteraard is op de tweede zitrij stoelverwarming, stoelventilatie en een massagefunctie aanwezig.

Ook kunnen inzittenden vanaf iedere positie deelnemen aan een vergadering. Een camera op het dashboard zorgt voor de beelden. En mocht je nou niemand hebben om mee te praten, dan is er altijd nog een AI.

Mercedes S-klasse met passagiersdisplay

Het interieur van de S-klasse is flink op de schop gegaan. Het huidige model heeft een rechthoekige digitale cockpit en een verticaal infotainmentscherm op de middenconsole. Vanaf nu is de S-klasse voorzien van het zogeheten MBUX Superscreen, waarbij het digitale instrumentarium min of meer hetzelfde is gebleven, maar dan aangevuld met een groot centraal display (dat nu horizontaal ligt) en een touchscreen voor de bijrijder.

Fysieke knoppen zijn er nauwelijks meer, ook al zegt Mercedes dat klanten erom hebben gevraagd. Als compromis heeft het merk er twee op het stuur geplaatst, maar voor de rest gaat de aansturing van alle functies via schermen of aanraakvlakjes.

Verwarmbare gordels voelen als omhelzing

Interessant zijn de verwarmbare veiligheidsgordels van de S-klasse. Volgens Mercedes voelen ze aan als een innige omhelzing en het moet gezegd: het is fijn om ze aan te hebben. Ze zijn gekoppeld aan de stoelverwarming, hebben dus drie standen en werken met kleine gloeidraden in de riem van de gordel.

Daarbij heeft de S-klasse een viltragesysteem, dat de lucht in de cabine iedere negentig seconden vernieuwd. Ook is hij leverbaar met een 4D-autosysteem van Burmester, dat kleine vibratiemotortjes in de stoelen gebruikt om inzittenden de tonen van de muziek niet alleen te laten horen, maar ook voelen.

Standaard met mee- en tegensturende achteras

Volgens Mercedes is de hele elektronische architectuur van de S-klasse veranderd. De auto maakt nu gebruik van het zogeheten MB OS-systeem, dat bestaat uit een aantal supersnelle computers, die niet alleen met elkaar zijn verbonden, maar ook met alle mogelijke sensoren, functies en control units. Voor de veiligheidssystemen en de semi-autonome rijassistent heeft de S-klasse tien camera’s, vijf radarsensoren en twaalf ultrasone sensoren.

Alle uitvoeringen hebben een mee- en tegensturende achteras (die optioneel verder uitslaat dan standaard) en intelligente luchtvering met Vehicle-to-X-connectiviteit. Dat betekent dat de auto via de cloud in contact staat met andere Mercedessen met dezelfde functionaliteit, die doorgeven waar bijvoorbeeld het wegdek slecht is, zodat de vering zich daar van tevoren al op kan aanpassen. Een optie is E-Active Body Control, dat rol- en duikbewegingen tegengaat en de koets vlak houdt.

Mercedes S-klasse met maximaal 585 pk

Een elektrische variant van de S-klasse komt er natuurlijk niet, want daar heeft Mercedes nog steeds de EQS voor. De S-klasse is er als mild-hybride en als plug-in hybrid. Het voorlopige topmodel is de S 580 4Matic met flatplane V8 (was crossplane), die een vermogen van 537 pk en 790 Nm koppel levert. Nog sterker is de plug-in hybride S 580 e 4Matic, die van 510 naar 585 pk gaat en nog steeds 750 Nm levert. Hij heeft een elektrische actieradius van zo’n 100 kilometer.