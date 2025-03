Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Mercedes-EV heeft bijna 800 kilometer range

Mercedes-Benz heeft de nieuwe CLA onthult. Anders dan voorgaande EQ-modellen, komt de vierdeurs coupé niet alleen als veelbelovende EV, maar ook met een hybride aandrijflijn.

Met de EQE en EQS hanteerde Mercedes een EV-only-strategie. Gegokt en verloren, want de zetpilvormige EQ-modellen vielen niet in de smaak. Nu wijzigt het merk zijn koers en bouwt het elektrische auto’s en brandstofmodellen op hetzelfde platform.

Mercedes-Benz CLA als elektrische auto met enorm bereik

Desondanks is de elektrische variant van de nieuwe Mercedes-Benz CLA bijzonder efficiënt. Aan boord van zowel de achterwielaangedreven CLA 250+ en de vierwielaangedreven 350 4Matic tref je een 85 kWh NMC-accupakket. Eerstgenoemde weet daarmee een WLTP-range te halen van maximaal 792 kilometer.

Dat is een indrukwekkende score waarmee het de ultra efficiënte EQS bijna overtroeft. Mercedes spreekt bij de 272 pk sterke achterwielaandrijver over een verbruik zo laag als 12,2 kWh/100 km.

Dit lage verbruik dankt de elektrische CLA te danken aan zijn nog altijd erg gestroomlijnde uiterlijk. Met een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,21 is hij vrijwel net zo aerodynamisch als de EQE en EQS, maar zonder met zijn uiterlijk kwaad bloed te zetten bij klassieke merkliefhebbers. Althans, dat vermoeden we.

EV met tweetraps automaat

Wat ook helpt bij het realiseren van deze lage verbruiksscore, is de tweetraps automaat. Het eerste verzet gebruikt de EV bij stadssnelheden en met het tweede verzet wordt op hogere snelheid het verbruik beperkt.

Mercedes-Benz

CLA 250+ Mercedes-Benz

CLA 350 Aandrijving Achterwielen Vier wielen Soort elektromotor Synchroonmotor met perm. magneet (2-traps) Synchroonmotor met perm. magneet (2-traps) Max. vermogen 272 pk 354 pk Max. koppel 335 Nm 515 Nm Max. AC-laadsnelheid 11 kW 11 kW Max. DC-laadsnelheid 320 kW 320 kW WLTP-range na

10 min. DC-laden 285 – 325 km 275 – 315 km Wielbasis 279,0 cm 279,0 cm Lengte / breedte / hoogte 472,3 cm / 185,5 cm / 146,8 cm 472,3 cm / 185,5 cm / 146,8 cm Kofferbak 405 liter 405 liter Frunk 101 liter 101 liter Leeggewicht 2.055 kg 2.135 kg Acc. 0-100 km/h 6,7 seconden 4,9 seconden Topsnelheid 210 km/h 210 km/h Gecombineerd WLTP-verbruik 14,1 – 12,2 kWh/100 km 14,7 – 12,5 kWh/100 km WLTP-bereik 694 – 792 km 672 – 771 km

Met 354 pk en een extra elektromotor op de vooras, is de 350 4Matic een tandje minder efficiënt. Wel halen beide uitvoeringen dezelfde, respectabele laadspecificaties. Dankzij een 800 volt-boordnet weet de elektrische CLA aan een geschikte snellader tot wel 320 kW aan te tikken. Aan de reguliere AC-paal kun je de EV met maximaal 11 kW laden. Bovendien is de CLA voorzien van V2H en V2G-techniek.

Mercedes CLA met hybride aandrijflijn

De auto staat op het nieuwe MMA-platform dat zowel ruimte biedt aan all-electric aandrijflijnen en verbrandingsmotoren. Het gaat om een 1,5-liter viercilinder die ondersteund wordt door een elektromotor. Dit elektrische hulpje bevindt zich in de achttraps automaat.

Opmerkelijk genoeg stuurt deze 48 volt-milde hybride, die eind dit jaar op de markt komt, zijn vermogen naar de voorwielen. De CLA is dan dus als voorwielaandrijver, achterwielaandrijver en vierwielaandrijver leverbaar.

Mercedes-Benz CLA ok als shooting brake

Hetzelfde zal gelden voor de shooting brake-versie, een zevenzits GLB en een sportievere vijfzits SUV die later volgen op hetzelfde platform. Ook deze modellen zullen zowel met hybridetechniek als een volledig elektrische aandrijflijn leverbaar zijn.

Verlichte logootjes

Bij het zien van de nieuwe CLA springt direct de enrome ‘grille’ in het oog. Bij de EV is dit geen grille, maar een kunststof paneel met daarop 142 verlichte Mercedes-logootjes. In het midden zit één groot logo.

Ook deze is verlicht, maar niet helemaal. Wegens EU-regulering is enkel de ster verlicht, maar niet de cirkel eromheen. In andere markten is dat anders. De hybride heeft dit paneel niet, maar een traditionele grille.

Veel tech aan boord van de Mercedes-Benz CLA

Aan boord van de nieuwe Mercedes CLA wordt een techfeestje gevierd met een gigantisch dashboardpaneel waarin twee of tegen bijbetaling zelfs drie displays zijn verwerkt. Het centrale scherm draait op een nieuwe besturingssysteem dat door Mercedes-Benz zelf is ontwikkeld.

Op het optionele passagiersscherm kun je niet alleen muziek en films streamen, maar ook gamen. Daarbij kun je zelfs je Xbox-controller koppelen. Een cameraatje in het grote glaspaneel houdt in de gaten of de bestuurder niet stiekem mee zit te gluren. Is dat het geval, dan gaat het passagiersscherm op zwart. Diezelfde camera herkent bij het instappen je gezicht en past daar persoonlijke voorkeuren zoals de stoelinstelling op aan.

Het infotainmentsysteem werkt met de nieuwste MBUX-software en maakt zelfs gebruik van AI-tools zoals ChatGPT4 en Gemini. Daarmee zou je volgens Mercedes op een vloeiende en natuurlijke manier kunnen babbelen met de auto. Ons eerste gesprek met de nieuwe Mercedes-Benz CLA verliep iets minder soepel.