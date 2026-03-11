Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst Hyundai Nexo: dit kost de waterstofauto in Nederland

Rijden op waterstof voor personenauto’s: zal het er ooit van komen? Een van de weinige automerken die er nog in geloven is Hyundai. Daarom is er ‘gewoon’ weer een nieuwe generatie Hyundai Nexo. Tijd voor een kennismaking met een duik in de prijslijst.

Het is een beetje een kip-ei-verhaal, maar rijden op waterstof wil voor personenauto’s maar niet doorbreken. Toch zijn er zo nu en dan wel plannen. Zo kwam Hyundai vorig jaar met een nieuwe generatie voor de Hyundai Nexo. Opnieuw een relatief compact SUV-model, maar nu met een strakke en opvallende vormgeving. De nieuwe Nexo was al een tijdje te bestellen, maar nu eindelijk ook de configurator online staat nemen we snel een duik in de prijslijst om er een samen te stellen.

Motoren Hyundai Nexo

De waterstof-elektrische aandrijflijn is er in één versie. De Hyundai Nexo heeft altijd 204 pk en 350 Nm, goed voor een 0-100-sprint in 7,8 seconden en een topsnelheid van 179 km/u. Het kentekengewicht is 1.880 kg. De Plus-uitvoering is qua aandrijflijn identiek, maar vanwege de grotere wielen een fractie minder snel en minder zuinig.

De waterstoftank biedt ruimte aan 163 liter, maar waterstof tank je in kilo’s. Daarom is het relevanter om te weten dat er 6,7 kg in past. Het verbruik komt afhankelijk van de uitvoering neer op 0,8 tot 0,9 kg per 100 kilometer. Dat vertaalt zich in een actieradius van zo’n 750 tot 826 kilometer (WLTP).

Uitrustingen Hyundai Nexo

Er is keuze uit een naamloos ‘basismodel’ en de Plus-uitvoering. De standaard Hyundai Nexo is al voorzien van onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, een akoestische voorruit, verwarmde buitenspiegels, extra getinte ramen achter, elektrisch bedienbare achterklep, volautomatische klimaatcontrole, stuur- en stoelverwarming voorin, stoffen bekleding (stuurwiel leer), elektrisch verstelbare voorstoelen, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 12,3-inch centraal display, infotainment inclusief navigatie, spraakherkenning en over-the-air-updates en een uitgebreid pakket aan rijassistenten (incl. semi-autonoom rijden op de snelweg).

De Nexo Plus voegt daar onder andere aan toe: 19-inch lichtmetalen wielen, adaptieve noise cancelling, leren bekleding, stoelventilatie voorin, ook stoelverwarming achterin, een Bang & Olufsen audiosysteem, een head-up display en een hier en daar wat luxere afwerking. Ook is de Plus als enige van de twee nog verder uit te breiden met optiepakketten.

Prijzen Hyundai Nexo

Met twee uitvoeringen is de prijslijst overzichtelijk. De Hyundai Nexo is leverbaar vanaf 72.495 euro. Upgraden naar de Plus brengt de prijs gelijk naar 80.295 euro. Omdat de Nexo op papier emissievrij is betaal je alleen het standaardbedrag bpm (687 euro), maar waterstofauto’s zijn gewoon nog steeds duur en de reguliere btw tikt natuurlijk ook al aardig aan.

Op zich kom je in de standaardversie al niets te kort, maar vanwege de langere optielijst is de Plus wat interessanter als uitgangspunt voor dit artikel. Daarom gaan we nu toch maar voor de Plus. Bijkomend voordeel is dat we de visuele aankleding van de Plus net even mooier vinden.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de nieuwe Hyundai Nexo is parelmoer beige. Iedere andere kleur kost 995 euro extra. Dan heb je keuze uit parelmoer zwart, donkergrijs (metallic of parelmoer), wit (metallic) en een kleur die er in de configurator uitziet als matgrijs (Hyundai noemt het zelf Indigo). Dan houden wij het toch maar bij het standaard beige.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

In het interieur kunnen we de standaard zwarte bekleding zonder meerprijs vervangen door ivoor/lichtbeige. De weergave in de configurator past zich er niet op aan, dus dan laten we hieronder ter vergelijk maar even een beige interieurbeeld uit de persmap zien.

Pakketten en losse opties

De optielijst bestaat uit twee pakketten: het Luxury Pack en het Digital Pack. Beide hebben een meerprijs van 1.500 euro en het Digital Pack kan je alleen bestellen als je ook het Luxury Pack aanvinkt. Het Luxury Pack bestaat uit een ‘ontspanningsfunctie’ voor de voorstoelen en een panoramadak. Met het Digital Pack krijg je digitale binnen- en buitenspiegels.

Bijzonder: hoewel beide pakketten worden vermeld als opties, zijn ze standaard aangevinkt en kan je ze niet deselecteren. Ondanks dat er een meerprijs wordt vermeld, zijn de pakketten dus al onderdeel van de genoemde 80.295 euro voor de Plus. Dat verklaart het grote prijsverschil met de standaard Nexo. Maar het is dus niet mogelijk om te kiezen voor de extra uitrustingen van de Plus zonder gelijk all-in te gaan…

‘Onze’ Hyundai Nexo

Afhankelijk van de samenstelling heeft de nieuwe Hyundai Nexo dus een prijsbereik van 72.495 tot 81.290 euro. Dat is vergelijkbaar met het uitgaande model. Hij dus niet nog duurder geworden, maar helaas ook niet goedkoper. Tel daarbij op dat waterstof tanken nog steeds maar op een beperkt aantal plekken mogelijk is en de kiloprijs van waterstof momenteel nog steeds hoog. De kip-ei-situatie van rijden op waterstof lijkt nog niet doorbroken te worden… Jammer, want het is interessante technologie en als je er dan toch voor gaat, is de Nexo een goed aanbod.

