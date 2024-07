Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo gaat de opvolger van GTO, F40, F50, Enzo en LaFerrari heten

Ferrari is altijd erg geheimzinnig als het op nieuwe modellen aankomt. Zelfs als journalist krijg je cruciale informatie pas vlak voor de marktonthulling te horen. Toch denken we nu al te weten hoe de volgende hypercar uit Maranello zal heten. Grote kans dat die auto, als opvolger van GTO, F40, F50, Enzo en LaFerrari, zal luisteren naar de naam Ferrari F80.

Hoewel elke Ferrari op zijn eigen manier bijzonder is, zijn sommige modellen net even iets bijzonderder. We hebben het over de zogenaamde halo cars. Deze modellen verschijnen eens in de paar jaar en kunnen als vlaggenschip van het Italiaanse merk gezien worden. We hebben het over de GTO (1984 – 1985), F40 (1987 – 1992), F50 (1995 – 1997), Enzo (2002 – 2004) en LaFerrari (2013 – 2016). Stuk voor stuk modellen die laten zien waartoe het supercarmerk in staat is.

Ferrari F80 als opvolger van F40, F50, Enzo en LaFerrari

Hoewel online verschillende mogelijke namen zoals F250 rondgaan, vermoeden wij dat het nieuwe paradepaardje luisteren naar de naam F80. We kregen namelijk een document in handen waarop te zien is dat Ferrari de modelnaam F80 Aperta officieel heeft geregistreerd. Aperta duidt op een open variant. Op het document zien we dat deze naam al op 21 november vorig jaar is geregistreerd.

Eerder zagen we de F40 en F50 al ter ere van Ferrari’s 40 en 50-jarige jubilea als autoproducent. De naam Ferrari F80 zou dan ook niet vreemd zijn, aangezien het 80-jarig jubileum nadert.

Naam klonk al eerder

Kenners zullen opmerken dat de naam Ferrari F80 al eerder gevallen is. Al in 2014 zagen we een render van een Ferrari-conceptmodel, getekend door ontwerper Adriano Raeli die hij F80 Concept noemde. Hij had alle jubilea blijkbaar op de kalender staan en wist dat de opvolger van de LaFerrari, die toen nog fonkelnieuw was, weleens F80 kon gaan heten.

Op het internet gaan ook al enkele spionagefoto’s rond van de nieuwe hypercar in camouflagepak. Hij ziet er overigens anders uit dan de conceptauto van Raeli. Door de verhullende wrap heen is een neus te zien die doet denken aan de SF90. Voor verdere details zullen we geduldig af moeten wachten tot Ferrari wat meer prijsgeeft.