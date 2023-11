Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-rijders zijn vaak kansarme jongeren met een uitkering

Nee joh, grapje. Want uit een volstrekt open deur-onderzoek van het CBS blijkt dat EV-rijders… kom er maar in met dat tromgeroffel… mannen zijn van 40 tot 60 jaar oud met een hoog inkomen.

Natuurlijk zijn ze dat, CBS! Hebben jullie de prijzen van elektrische auto’s soms niet gezien? De hoogte ervan maakt het des te opvallender dat toch nog 46 procent van de EV’s in particuliere handen is.

Elektrische auto’s en hybrides

Maar hó, nu is het opletten, want wie goed leest, ziet dat het CBS elektrische auto’s en plug-in hybrides op één hoop gooit. Kijk we puur naar EV’s dan is slechts 33 procent in het bezit van een particulier.

Begin 2023 reden er zo’n 330.200 elektrische auto’s rond in Nederland, meldt het CBS, en 181.000 plug-in hybrides. In totaal zijn dat er 3,7 keer meer dan in 2019.

Wie zijn de EV-rijders?

Wie zijn de eigenaren van die auto’s? Mannen. Want in alle leeftijdscategorieën hebben ze meer dan twee keer zo vaak een stekkerauto dan vrouwen. Mannen tussen de 40 en 60 rijden het vaakst een EV.

Helft van Nederlanders

Begin 2021 (nieuwere gegevens heeft het CBS niet, kennelijk) bezat 47,4 procent van de Nederlanders van achttien jaar en ouder een auto. In 68,0 procent van de huishoudens was in hetzelfde jaar minimaal één auto aanwezig.

Inkomen speelt rol

Nogal wiedes is de statistiek dat het bezit van een (stekker)auto het laagst is onder mensen met een uitkering of studiefinanciering. Ondernemers, daar horen ook zzp’ers bij, hebben het vaakst een auto (77,6 procent).

De 25 procent bestverdienende huishoudens hebben maar liefst 62,7 procent van alle plug-in hybrides en EV’s. Bij de 25 procent laagste inkomens ligt dat op slechts 5,4 procent.

Dat met name rijke mensen stekkeren, zie je ook aan de gemeentes met het hoogste percentage EV’s: 5,8 procent in Rozendaal, 4,8 procent in Laren en tot slot 4,5 procent in Blaricum.