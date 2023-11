Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1 verbiedt inhalen in pitstraat na manoeuvre Verstappen

Het is Formule 1-rijders niet langer toegestaan bij het verlaten van de pitstraat andere auto’s te passeren. Dat heeft autosportbond FIA besloten nadat Max Verstappen vrijdag tijdens de tweede vrije training probeerde de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton bij het uitrijden van de pit te passeren. Dat leidde tot gedrang.

Racedirecteur Niels Wittich bracht een wijziging aan in de wedstrijddocumenten om inhalen bij de uitgang van de pitstraat te verbieden, tenzij een auto afremt met een duidelijk probleem. “Ze rijden allemaal langzaam en ik wil naar buiten omdat we weinig tijd hebben, maar zij blijven maar in het midden rijden”, verklaarde Verstappen naderhand zijn actie. “Toen ik probeerde te passeren, probeerden ze me in de muur te drukken. Een beetje dom, ja.”

ANP