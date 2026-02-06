Deel dit: Share App Mail Tweet

Er was slechts één manier om aan deze Mercedes-AMG GT Black Series te komen | Sjoerds Weetjes 490

Stel dat je enkele tonnen te besteden had om een Mercedes-AMG GT Black Series aan te schaffen, dan gooide de fabrikant keihard de deur dicht als je om deze uitvoering vroeg. Er was maar één uitzondering. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in Sjoerds Weetjes 490.

Al tijdens de ontwikkeling van de GT wist Mercedes-AMG precies hoe zij het leveringsprogramma van de sportwagen eruit zou laten zien. Er zou een instapversie komen, gevolgd door een sportief topmodel, met als uitsmijter een hardcore variant met motorsportgenen.

Mercedes-AMG GT-R Pro

De Duitsers hadden echter de smaak te pakken, dat het bijvoorbeeld een niet geplande limited edition uitbracht: de GT-R Pro. Sterker nog, de Roadster-variant stond evenmin op de officiële agenda. Die variant met softtop kwam er onder druk van de clientèle. Waar Mercedes de GT juist alleen als coupé had ontwikkeld, daar wilde een deel van de geïnteresseerden een cabriolet.

De GT Black Series stond van meet af aan op de agenda, niet in de laatste plaats omdat de GT de basis voor een raceversie zou vormen. De Duitsers maakten een variant voor de GT3- en de GT4-klasses. En die racer vormde een mooie basis voor een straatversie, die gezien moest worden als het absolute topmodel. Mercedes-AMG bracht de GT Black Series in de herfst van het GT-leven. Je kon hem alleen in het laatste levensjaar kopen.

De fabrikant plakte er geen vooraf bepaald productievolume op. Het bedrijf zei dat de wagen beschikbaar was zolang de GT in productie was. De beperking lag bij de beschikbaarheid van de specifieke Black Series onderdelen. Hoeveel er zijn gebouwd is door Mercedes-AMG niet officieel bekend gemaakt. In de wandelgangen wordt van 1900 gesproken. Binnen de reeks zit een limited edition en dat is de GT Black Series Edition One, zoals die de hoofdrol vertolkt in Sjoerds Weetjes 490. Hij kwam er om een bijzondere reden. Hij was niet beschikbaar voor iedereen.

Mercedes-AMG bood de speciale editie alleen aan aan trouwe Mercedes-verzamelaars en -liefhebbers. Iets gedetailleerder, de keuze voor de klant was beperkt tot de kopers van de One, die op dat moment weliswaar was aangekondigd, maar nog niet werd uitgeleverd. Via de beoordelingsformulieren voor de verdeling van de 2,2 miljoen euro kostende One, die de hoofdrol vertolkt in Sjoerds Weetjes 491, wist Mercedes waarvan de klanten hielden en, belangrijker, wat er voor auto’s in de collecties van de One-clientèle stond. En alleen zij konden de gelimiteerde GT Black Series in de speciale aankleding aan hun verzameling toevoegen. In Sjoerds Weetjes 490 laat Sjoerd je de gelimiteerde GT Black Series Edition One zien.