Mercedes stopt met huidige C 63 AMG, zijn opvolger krijgt meer cilinders

Mercedes-Benz stopt met de C 63 AMG, die een hybride viercilinder-aandrijflijn heeft. Zijn opvolger krijgt een zescilinder.

AMG-baas Michael Schiebe heeft aan Edmunds bevestigd dat de huidige C 63 S E Performance plaatsmaakt voor de nieuwe C 53 AMG, met zescilinder. Volgens de CEO is dit motorblok makkelijker aan te passen aan de Euro 7-emissienormen. Daarmee is de C 53 voorlopig de enige opvolger van de C 63.

Slechte verkoopcijfers

Het klinkt inderdaad vreemd, maar dat is de uitleg die de CEO geeft. Waarschijnlijk speelden de verkoopcijfers van de C 63 een grote rol in deze beslissing. In de laatste acht maanden werden er namelijk maar drie exemplaren in Nederland op kenteken gezet. Het pijnlijkste is dat één auto hiervan een demonstratiemodel van de importeur was.

Wat vervangt de C 63 AMG?

De hybride viercilinder had met 680 pk en 1.020 Nm meer dan genoeg kracht en snelheid. Toch wilde klanten liever een auto met een mooi geluid en beleving, dat leverde deze C niet – in tegenstelling tot vorige generaties. Mercedes heeft zelfs nog geprobeerd de C 63 AMG te slijten door kortingen uit te delen. Een tuner was Mercedes al voor en besloot een groter motorblok in de auto te plaatsen. In de C 63 van Vuk Manufactur ligt namelijk een V8.

De geblazen 3,0-liter zescilinder in de nieuwe C 53 AMG is nu al te vinden in de CLE 53. Dit motorblok, dat M256 heet, heeft geen hybride ondersteuning en levert in zijn huidige vorm 449 pk en 560 Nm.

Het is nog onduidelijk of Mercedes-AMG nog met een C 63 gaat komen. In ieder geval gaat hij niet meer de viercilinder krijgen.