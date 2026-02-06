Deel dit: Share App Mail Tweet

10 jaar geleden werd het alcoholslot verboden, nieuw onderzoek laat zien hoe dom dat is

Bestuurders die ooit een alcoholslot in hun auto hebben gehad, rijden ook als deze niet meer geinstalleerd is minder vaak opnieuw onder invloed. Dit blijkt uit een onderzoek dat psycholoog Martine Blom voor de Vrije Universiteit Amsterdam heeft gedaan.

Bestuurders met een alcoholslot moeten eerst blazen voordat de auto start. Het Nederlandse alcoholslotprogramma werd in 2011 ingevoerd voor bestuurders die betrapt werden op beschonken rijden. Naast het slot kregen deelnemers begeleiding, feedback en educatie. In 2016 werd het programma stopgezet na juridische bezwaren. Daardoor bleef onduidelijk wat het effect op langere termijn was. Volgens Blom was dat een gemiste kans, omdat het programma toen nog niet volledig was onderzocht.

Alcoholslot bij 9.000 automobilisten

Voor het eerst is nu onderzocht wat het alcoholslot doet op de lange termijn. Door gegevens van het CBR te koppelen aan strafbladen, vergeleek Blom 5.384 bestuurders met een alcoholslot met vergelijkbare bestuurders zonder slot. Voor context: in totaal kregen 8.944 mensen een blaasslot.

Wie zo’n maatregel kreeg opgelegd had 50 procent minder kans om opnieuw in de fout te gaan, ook in de twee jaar na het stopzetten van het programma. Het onderzoek laat zien dat de maatregel effect had. Dat komt goed uit, want het merendeel van de Nederlanders ziet een alcoholslot voor hardleerse overtreders wel zitten.

Blom stelt verder in het onderzoek dat het alcoholslot voor bijna alle groepen effectief was: mannen en vrouwen, jongere en oudere bestuurders en voor beginnende en ervaren chauffeurs. Toch was er een kleine groep bestuurders waar de maatregel vrij weinig effect op leek te hebben. Wat deze groep onderscheidt van de rest? Dat ze allemaal voor hun zestiende verjaardag al in aanraking waren gekomen met justitie.