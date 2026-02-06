Kia maakt van de PV5 ineens een pick-up, komt hij ook naar Nederland?
Kia heeft van zijn eerste elektrische bedrijfsauto ook een pick-up gemaakt. In Korea gaat de auto zo verkocht worden. Hoe zit dat in Nederland?
In bovenstaande video neemt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma je mee in de Kia PV5. Destijds was nog onbekend dat er ook ‘Open Bed’ komt, zoals Kia de variant met laadbak noemt.
Kia PV5 pick-up
Of de PV5 pick-up naar Nederland komt, blijft nog de vraag. Auto’s en busjes met laadbak zijn in ons land niet echt in trek, maar gemeentes en hoveniers zie je vaker met dit soort voertuigen rijden. Het is nog onduidelijk of Kia markt ziet in Nederland voor deze variant van de EV. Autovisie wacht nog op reactie van de fabrikant. Dit artikel wordt geüpdatet.
De laadruimte van de Kia PV5 pick-up is 2,42 meter lang en 1,75 meter breed. De neerklapbare aluminium klep is 35,5 centimeter hoog.
In tegenstelling tot de normale Kia PV5 wordt deze enkel met de 163 pk-elektromotor geleverd. Wel is er keuze uit een 51,5- of 71,2 kWh-accupakket, goed voor 250 en 330 kilometer aan actieradius.
Prijs
De vanafprijs van de pick-up bedraagt in Korea iets meer dan 43 miljoen won, ruim 25.000 euro. In Nederland is de normale PV5 Cargo vanaf iets meer dan 31.000 euro (exclusief btw) te bestellen.
Lees ook:
- Karen, Kristel, Kathleen en Kia: dit wordt de nieuwe K3-auto
- Haal de pinpas maar tevoorschijn, want deze compacte elektrische Kia ga jij kopen
- Van deze occasion is het aanbod heel breed, waardoor jij goedkoop een mooie vierwielaandrijver kunt rijden
- Autoverkopen 2025: dit merk domineert alles en iedereen, maar wordt op één punt nét verslagen
Ook interessant
-
Middelvinger naar het milieu? Dit Amerikaanse merk verdriedubbelt zijn V8-productie in 2026
-
Wanhoop? Tesla probeert geflopte Cybertruck nu te verkopen in een land waar benzine niks kost
-
Cybertruck flopt, dus vindt Tesla manier om verkoopcijfers kunstmatig op te krikken
-
Waarom bij deze Land Rover Defender een heel stuk mist
-
Ford overweegt met deze elektrische auto te stoppen: ‘De vraag is er gewoon niet’
-
Nieuwe Toyota krijg je geleverd als een IKEA-bouwpakket
-
Pick-up is kleiner dan een Mini Cooper en ideaal voor Europa
-
De foutste Mazda ooit gebouwd staat nu te koop als occasion
-
Er was slechts één manier om aan deze Mercedes-AMG GT Black Series te komen | Sjoerds Weetjes 490
-
10 jaar geleden werd het alcoholslot verboden, nieuw onderzoek laat zien hoe dom dat is
-
Techneuten vinden oplossing accuprobleem elektrische auto’s: “Batterij gaat 1,8 miljoen kilometer mee”
-
Nederlandse politie deelt beelden van krankzinnige achtervolging Peugeot 206 door woonwijk