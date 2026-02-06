Deel dit: Share App Mail Tweet

Kia maakt van de PV5 ineens een pick-up, komt hij ook naar Nederland?

Kia heeft van zijn eerste elektrische bedrijfsauto ook een pick-up gemaakt. In Korea gaat de auto zo verkocht worden. Hoe zit dat in Nederland?

In bovenstaande video neemt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma je mee in de Kia PV5. Destijds was nog onbekend dat er ook ‘Open Bed’ komt, zoals Kia de variant met laadbak noemt.

Kia PV5 pick-up

Of de PV5 pick-up naar Nederland komt, blijft nog de vraag. Auto’s en busjes met laadbak zijn in ons land niet echt in trek, maar gemeentes en hoveniers zie je vaker met dit soort voertuigen rijden. Het is nog onduidelijk of Kia markt ziet in Nederland voor deze variant van de EV. Autovisie wacht nog op reactie van de fabrikant. Dit artikel wordt geüpdatet.

De laadruimte van de Kia PV5 pick-up is 2,42 meter lang en 1,75 meter breed. De neerklapbare aluminium klep is 35,5 centimeter hoog.

In tegenstelling tot de normale Kia PV5 wordt deze enkel met de 163 pk-elektromotor geleverd. Wel is er keuze uit een 51,5- of 71,2 kWh-accupakket, goed voor 250 en 330 kilometer aan actieradius.

Prijs

De vanafprijs van de pick-up bedraagt in Korea iets meer dan 43 miljoen won, ruim 25.000 euro. In Nederland is de normale PV5 Cargo vanaf iets meer dan 31.000 euro (exclusief btw) te bestellen.