Deel dit: Share App Mail Tweet

Eerste rij-indruk: vertraagde, elektrische Bentley Torcal is absolute koppelbeul

De Torcal is de naam van de eerste elektrische Bentley, die volgend jaar op de markt komen. We zaten shotgun voor een eerste rij-indruk.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De Bentley Torcal deelt zijn techniek met de Porsche Cayenne, maar geeft een eigen draai aan het 800-volt PPE-platform van de Volkswagen-groep. Dat is de boodschap van Martin Page, de Product Line Director en de man die ons door het Amerikaanse verkeer loodst in de gecamoufleerde Torcal. Spreek uit Tor-Kal. Die naam is overigens een verwijzing naar een kalksteengebergte in Andalusië en het knipoogt naar de Latijnse benaming van koppel, torquere.

Bentley Torcal liep vertraging op

Het EV-project van Bentley is januari 2023 gestart en eigenlijk had de Torcal al op de markt moeten zijn. Maar zoals Page de uitgestelde lancering diplomatiek verwoordt: “Het moet de juiste auto op het juiste moment zijn.” Met andere woorden de volatiele marktsituatie rondom exclusieve EV’s heeft Bentley doen besluiten om nog even te wachten. Inmiddels nadert de Torcal zijn productievorm, want het komende halfjaar richting de introductie wordt besteed voor de fijnafstemming.

Twee uitvoeringen: Torcal en Torcal S

De basis is klaar en hij zal in twee uitvoeringen geleverd worden, die altijd permanente vierwielaandrijving hebben. Een Torcal en een Torcal S, waarbij die laatste 50 kW meer aan vermogen heeft. Bij allebei is de achterste motor iets sterker dan die op de vooras.

Bentley gaat niet meedoen aan de pk-wedloop, waarin Porsche zich wel heeft gemengd met de dik 1156 pk sterke Cayenne Turbo. Page verklapt: “De Torcal gaat geen viercijferig vermogen krijgen, maar wel meer dan 850 pk.” De topsnelheid is bij beide begrensd op 250 km/h en sprinten naar 100 km/h doet de basisversie binnen 3,5 seconden. De S-versie duikt onder de 3 tellen.

Wielbasis korter dan Porsche Cayenne

De Torcal valt onder de Bentayga in het leveringsprogramma. De EV is 12 centimeter korter en 5 centimeter lager dan de grotere SUV, die altijd een verbrandingsmotor in zijn neus heeft, al dan niet geassisteerd door een elektromotor.

De Torcal zal 5 meter lang zijn en een wielbasis van 2,80 meter hebben, waarmee de afstand tussen de assen flink korter is dan bij de Cayenne. Door zijn elektrische architectuur zal de binnenruimte vergelijkbaar zijn met die van de Bentayga.

Maximaal 600 kilometer rijbereik

In de vloer van de Torcal ligt dezelfde accu als in de Cayenne met 113 kWh aan bruto capaciteit, waarvan 108 kWh bruikbaar is. Genoeg om 600 kilometer aan range te halen en opladen hoeft niet lang te duren. Hij kan met 400 kW DC-laden en binnen 20 minuten van 10% naar 80% state of charge komen. Aan de lokale AC-paal trekt hij 22 kW binnen en uiteraard is de accu voor te verwarmen voor maximale prestaties in vrieskou. Hij heeft zowel links- als rechtsachter een laadpoort.

‘Motorgeluid’ klinkt als Bentley-V8

Het multimediasysteem met Google-software en een slimme routeplanner maakt gebruik van hetzelfde gebogen scherm als in de Cayenne. Met daaronder op de middenconsole enkele fysieke knoppen voor de airconditioning en centraal de rijstandenknop.

Met deze kristalachtige draaitoets zijn meerdere modi te kiezen waaronder Comfort, Refresh, Bentley, Sport en Offroad. Daarin verandert niet alleen de besturing, de aandrijflijn, het onderstel en het ‘motorgeluid’, maar ook de kleuren op en lay outs van de schermen. De digitale snelheidsmeter is eveneens geïnspireerd op kristalglas.

Om die reden heeft Bentley ook veel tijd besteed aan het weren en creëren van geluiden. Op de eerste plaats zijn alle ruiten van dubbel glas, waardoor active noise cancelling niet nodig is om hem stil te krijgen. Maar het meest trots is Bentley op het motorgeluid in de Sport-modus. Er is een licht gerommel in de ‘uitlaat’ en een aanzwellend gedonder door meer stroom te vragen, waardoor de Torcal in de Sportstand de nodige beleving weet te geven. Het is een rustig dreunende, zware beat die uiteraard ook uitgeschakeld kan worden.

Page met enige trots: “Het is afgeleid van de Continental R met de klassieke Bentley-V8. We hebben het geluid laten naspelen door muzikanten en die soundtrack komt uit de speakers.” En het moet gezegd worden, de donkere roffel voegt daadwerkelijk iets authentieks toe aan de rijervaring. Sterker nog, we denken dat menig luisteraar het niet van een benzine-V8 weet te onderscheiden. Het is ook buiten de auto te horen, maar dan alleen in de nabije omgeving en dus niet drie straten verderop.

Bentley Torcal met Active Ride-dempers

Vanaf de passagiersstoel valt verder op dat hij zeer stil is en dat het onderstel een brede horizon heeft. Er is uiteraard tweekamer luchtvering om het forse gewicht van 2700 kg te dragen, maar er is geen 48-volt circuit om actieve rolstabilisatie aan te sturen. In plaats daarvan heeft hij de Active Ride-dempers met een elektro-hydraulisch pompsysteem. Daarmee zou het koetswerk perfect vlak gehouden kunnen worden in bochten, maar Bentley kiest ervoor om de carrosserie wat te laten bewegen.

Page daarover: “De koetsbewegingen zijn vergelijkbaar met die van een Continental GT en zorgen voor een betere communicatie met de auto. Net als het geluid van de aandrijflijn.” Voorts heeft de Torcal vierwielsturing met een maximale uitslag van vijf graden en de software van het stuurhuis is in vergelijking met de Porsche aangepast. Dat betekent een sterkere bekrachtiging, omdat de Torcal in alles effortless moet zijn.

Door de gedeelde techniek verloopt het ontwikkelingsproces snel. Page verduidelijkt: “Het testwerk met de accu en het laden hoeven wij niet meer te doen, want dat is in een eerder stadium van de platformontwikkeling al gedaan.”

Geïnspireerd op EXP 15 Concept uit 2025

Wie door de camouflage kleding heen kijkt, ziet een koetswerk dat sterk geïnspireerd is door de EXP 15 Concept uit 2025. Het combineert klassieke lijnen zoals de brede heupen met een eigentijdse verlichte grille die geflankeerd wordt door verticaal geplaatste lichtunits. Het is in elk geval geen shockerend koetswerk zoals een bekend Italiaans wel met zijn eerste EV plecht te doen. Die zal in een hogere prijsklasse vallen dan deze Bentley en misschien is zijn grootste concurrent nog wel de elektrische Range Rover. De prijzen zijn nog onbekend maar dat zal in de buurt van de 200.000 euro gaan liggen, afhankelijk van hoeveel maatwerk de klant gaat wensen om zijn Torcal maximaal te onderscheiden van de Porsche Cayenne.

We kunnen in elk geval stellen dat de Torcal zelfs op 22-inch wielen een zeer comfortabele beleving wist te geven en in Sport een stuk fanatieker het koetswerk wist te controleren. Een mechanisch sperdifferentieel zit er niet op. Maar bovenal voelde hij verfijnd aan en uit graniet gehouwen.

Binnenruimte in Bentley Torcal

Het is daarnaast goed om te weten dat de ruimte op de achterbank vergelijkbaar, zo niet meer is dan in een Bentayga. Dat betekent zeer royaal, maar dat geldt niet voor de kofferbak. Die meet slechts 460 liter en de frunk is met 90 liter wel aan de maat. De achterbank is in twee delen neer te klappen om meer laadvolume te hebben. Volgend jaar begint de elektrische campagne van Bentley echt concreet te worden als de Torcal op de markt komt en we kijken ernaar uit om hem zelf vanachter het stuur te ervaren. En om dan vast te stellen of e-waften hetzelfde niveau van verfijning en overdaad geeft als waften met een dikke V8. Dat het een koppelbeul is, zoals zijn naam impliceert, staat wel vast. De vraag is alleen hoe subtiel hij dat weet te doen en of hij dat met voldoende eigen karakter combineert.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.