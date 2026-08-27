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Goedkoop elektrisch rijden én verrassend ruim: deze jonge occasion is toegankelijk

Soms lijkt het alsof alle nieuwe EV’s duur zijn. De Hyundai Inster bewijst dat het ook anders kan. Voor minder dan 25.000 euro koop je al een occasion die pas net is ingereden.

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De Hyundai Inster is een van de interessantste compacte EV’s van de afgelopen jaren. De Koreaan is slechts 3,82 meter lang, maar door de lange wielbasis en slimme indeling voelt hij vanbinnen een stuk groter. Zijn achterbank is bij sommige uitvoeringen verschuifbaar, waardoor je kiest tussen extra beenruimte of meer bagageruimte. In de video hierboven legt Autovisie-redacteur Stijn Kuster je uit hoe ruim deze occasion eigenlijk is.

Hyundai Inster: kleine maar slimme occasion

Hoewel de occasion klein oogt, is het geen uitgeklede stadsauto. De basisversie heeft een 42 kWh-accu en 97 pk. Een 49 kWh-versie heeft 115 pk en een officiële WLTP-actieradius van 360 kilometer. Tijdens onze praktijkmeting schopte de Hyundai Inster het tot 324 kilometer.

Vooral de binnenruimte maakt de Hyundai Inster interessant. Achterin hebben twee volwassenen opvallend veel ruimte en met de verschuifbare achterbank (niet beschikbaar in de basisuitvoering) neemt de bagagecapaciteit toe van 238 naar 351 liter.

De rugleuningen van de achterbank en de voorstoelen zijn bovendien volledig neer te klappen. Verder rijdt de occasion behoorlijk volwassen. Het onderstel is comfortabel, de besturing is rustig en de laaggeplaatste accu zorgt voor een stabiel rijgedrag. Ook de rijassistenten doen hun werk overtuigend.

Dit zijn de aandachtspunten van een Hyundai Inster

Controleer bij een gebruikte Hyundai Inster of alle elektronische systemen goed functioneren, van het infotainment tot de laadfunctie en rijhulpsystemen. Bij een EV-occasion is het daarnaast verstandig om de staat van het accupakket te laten controleren (zo doe je dat voor weinig geld).

Let ook goed op de uitvoering, want niet iedere Inster heeft een verschuifbare achterbank of dezelfde uitrusting. Verder loopt er bij de RDW een terugroepactie voor deze auto: “De boutknoppen onder de bijrijdersstoel zijn mogelijk niet afgedekt. De scherpe randen van de boutknoppen kunnen verwondingen veroorzaken bij inzittenden en geven een verhoogd risico op letsel bij een ongeval.”

Heb je meer te besteden? Kijk dan naar een Hyundai Inster Evolve met een 49 kWh-accupakket. Die occasion biedt onder meer de verschuifbare achterbank, adaptieve cruisecontrol en een uitgebreidere uitrusting.

Deze occasion vonden we

Er staan momenteel 303 occasions te koop, met prijzen tussen 21.700 en 33.536 euro. Omdat de Hyundai Inster nog maar kort op de markt is, gaat het bij alle occasions om jonge exemplaren. De lage occasionprijzen maken een rijkere uitvoering met het grotere accupakket bovendien bereikbaar.

Wij kozen daarom voor een exemplaar met het grotere accupakket en de rijkere Evolve-uitvoering. Deze witte auto komt uit 2025 en heeft 5.782 kilometer op de teller. Hij staat voor 24.730 euro te koop in Amsterdam. De auto wordt inclusief btw aangeboden. Voor ondernemers die de btw kunnen aftrekken, komt de prijs exclusief btw uit op 20.438 euro.