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Colapinto ook in 2027 net als Gasly bij F1-team Alpine

Autocoureur Franco Colapinto rijdt ook volgend seizoen voor de Formule 1-renstal Alpine. De 23-jarige Argentijn heeft zijn contract met het team verlengd, meldt Alpine.

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Alpine komt zo in 2027 met dezelfde twee coureurs de baan op als in het huidige seizoen. De Fransman Pierre Gasly heeft nog een contract tot en met 2028 bij de renstal.

Colapinto staat op de twaalfde plaats in het WK-klassement. Gasly is de huidige nummer 10.

Vooruitgang

De Argentijn verving in seizoen 2025 na zes races de Australische coureur Jack Doohan bij het team. Dit seizoen is hij naast Gasly vanaf het begin de eerste rijder.

“Ik ben blij dat ik in 2027 ook bij het team zit”, reageert Colapinto via Alpine. “We hebben echt vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar. Onze langetermijndoelen zijn duidelijk, meestrijden en winnen.”

Topman Flavio Briatore van Alpine benadrukt het belang van continuïteit. “We hebben Franco echt zien groeien en volwassen zien worden als coureur. Zijn resultaten in Miami en Montreal bevestigden wat ik al wist, dat hij in de Formule 1 hoort en bij dit team hoort.”

ANP