Waarom deze nieuwe Bentley een verspilling van ruimte is

De indrukwekkende Bentley EXP 15 is 5,4 meter lang, dus zou je denken dat er genoeg ruimte aan boord is voor vier of vijf personen. Nee, dat is er niet, want de gigantische elektrische crossover heeft maar drie zitplaatsen.

Bentley heeft zijn bekende twaalfcilinder weliswaar in de ban gedaan, maar tijd voor volledig elektrische aandrijving is het ook nog niet helemaal. Oorspronkelijk zou het Britse luxemerk zijn eerste EV dit jaar al introduceren, maar de marktintroductie is uitgesteld naar 2027.

Bentley wil interesse peilen

Deze Bentley EXP 15 is er een voorproefje van. Althans, hij geeft de designrichting aan, want hij is iets te excentriek om in productie te worden genomen. Volgens Robin Page, ontwerpdirecteur bij Bentley, zou de EXP 15 echter wel doorontwikkeld kunnen worden.

“Het is mogelijk”, bevestigt hij, “maar we willen vooral peilen of dit concept door onze klanten interessant wordt gevonden. [De EXP 15] is voor ons een nieuwe start. We willen er een statement mee maken: ‘Bam! Volgend hoofdstuk.'”

Sportsman Coupé uit 1930

De EXP 15 is een soort combinatie tussen coupé, limousine, hatchback en SUV. Zijn ontwerp is een ode aan de Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman Coupé uit 1930. Wat hij daarmee ook deelt, is het feit dat-ie maar drie stoelen in het interieur heeft.

In Speed Six zijn dat er twee vóór en één overdwars achter. De indeling van de EXP 15 is flexibel. De stoel die niet achter de bestuurder staat, kan helemaal naar voren en naar achteren worden geschoven én voor het in- en uitstappen negentig graden worden gedraaid.

Net als de Hyundai Veloster en Mini Clubman heeft de Bentley EXP 15 drie portieren: twee links, waarvan de achterste in tegengestelde richting opengaat, en één rechts. Opvallend is dat er aan de linkerkant een luik in het dak zit, dat omhoog kan, zodat passagiers staand in en uit kunnen stappen.

Het studiemodel heeft ook picknickstoelen en een champagnekoeler in de achterklep en een op maat gemaakte hondendraagtas, die in de voetruimte van de passagier kan worden bevestigd. “Mensen zijn dol op dit soort luxe”, zegt Page, “en de hond is momenteel een zeer belangrijk accessoire.”

Een frunk heeft de Bentley EXP 15 ook; twee stuks zelfs. Ze zijn toegankelijk via twee kleppen, die vanuit het midden omhoog klappen, als de vleugels van een vlinder. Of zoals de motorkappen van Bentleys van vóór de oorlog.

Ruim 500 kilometer range is genoeg

De EXP 15 is een stijloefening, daarom vertelt Bentley niets over de techniek. Hij is elektrisch, zo weten we, heeft waarschijnlijk vierwielaandrijving en zit met zijn actieradius boven de 500 kilometer. Volgens Page is tussen de 480 en 560 kilometer genoeg. “Voor grotere afstanden gebruiken onze klanten een privéjet.”

