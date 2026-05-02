Kan een olifant tapdansen? De nieuwe Bentley Continental GT S bewijst van wel

Bentley begint steeds meer op Porsche te lijken. En daarmee bedoelen we dat het merk fanatiek niches begint te vullen. Neem deze nieuwe, ruim 300.000 euro kostende Continental GT S, die het kleine gaatje tussen de Bentley Continental GT Azure en GT Speed dicht.

Er zijn momenteel elf uitvoeringen van de Bentley Continental GT: vijf coupés en vijf cabrio’s, die weer zijn onderverdeeld in de Continental GT (die Bentley zelf ‘Core’ noemt), de op comfort gerichte GT Azure, de GT S, de supersnelle GT Speed en de super-de-luxe Mulliner.

Bentley Continental GT Supersports

Inderdaad, dat zijn er tien. Nummer elf is er alleen als coupé, de Supersports. Die wordt in een oplage van slechts 500 stuks geproduceerd, heeft geen hybridesysteem, geen vierwielaandrijving, een vermogen van 666 pk en is de ‘lichtste’ Bentley in tijden, met een gewicht van nét onder de 2.000 kilo.

Vergelijk de GT S met 911 GTS

Deze GT S kun je het beste vergelijken met de Porsche 911 GTS, die als een soort sweetspot tussen de 911 Carrera’s en de 911 GT3 en Turbo in zit. Hij heeft elementen van beide. En dat is bij deze Bentley precies zo. De GT S heeft de aandrijflijn van de GT en Azure en het onderstel van de GT Speed.

Geweldige V8 met Akrapovic-sound

Zijn 4,0-liter twinturbo V8 wordt ondersteund door een elektromotor en dat levert een gecombineerd vermogen van 680 pk en 950 Nm koppel. Daarmee gaat hij in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalt hij een top van 308 km/h.

Rustiger aan doen, kan ook, want omdat de GT S een plug-in hybride met 25,9 kWh-accu is, haal je er een volledig elektrische range van maximaal 80 kilometer mee. Maar dan mis je wel de fabelachtige sound die uit het Akrapovic-uitlaatsysteem komt.

Onderstel Bentley Continental GT Speed

Zijn onderstel komt dus van de 782 pk sterke GT Speed en heeft strakker afgestelde dempers, actieve rolstabilisatie, een elektronisch sperdifferentieel achter, een directere overbrenging in het stuur en mee- en tegensturende achterwielen. Hij heeft bovendien launch control en een ESC Off-modus.