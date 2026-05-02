Kan een olifant tapdansen? De nieuwe Bentley Continental GT S bewijst van wel
Bentley begint steeds meer op Porsche te lijken. En daarmee bedoelen we dat het merk fanatiek niches begint te vullen. Neem deze nieuwe, ruim 300.000 euro kostende Continental GT S, die het kleine gaatje tussen de Bentley Continental GT Azure en GT Speed dicht.
Er zijn momenteel elf uitvoeringen van de Bentley Continental GT: vijf coupés en vijf cabrio’s, die weer zijn onderverdeeld in de Continental GT (die Bentley zelf ‘Core’ noemt), de op comfort gerichte GT Azure, de GT S, de supersnelle GT Speed en de super-de-luxe Mulliner.
Bentley Continental GT Supersports
Inderdaad, dat zijn er tien. Nummer elf is er alleen als coupé, de Supersports. Die wordt in een oplage van slechts 500 stuks geproduceerd, heeft geen hybridesysteem, geen vierwielaandrijving, een vermogen van 666 pk en is de ‘lichtste’ Bentley in tijden, met een gewicht van nét onder de 2.000 kilo.
Vergelijk de GT S met 911 GTS
Deze GT S kun je het beste vergelijken met de Porsche 911 GTS, die als een soort sweetspot tussen de 911 Carrera’s en de 911 GT3 en Turbo in zit. Hij heeft elementen van beide. En dat is bij deze Bentley precies zo. De GT S heeft de aandrijflijn van de GT en Azure en het onderstel van de GT Speed.
Geweldige V8 met Akrapovic-sound
Zijn 4,0-liter twinturbo V8 wordt ondersteund door een elektromotor en dat levert een gecombineerd vermogen van 680 pk en 950 Nm koppel. Daarmee gaat hij in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalt hij een top van 308 km/h.
Rustiger aan doen, kan ook, want omdat de GT S een plug-in hybride met 25,9 kWh-accu is, haal je er een volledig elektrische range van maximaal 80 kilometer mee. Maar dan mis je wel de fabelachtige sound die uit het Akrapovic-uitlaatsysteem komt.
Onderstel Bentley Continental GT Speed
Zijn onderstel komt dus van de 782 pk sterke GT Speed en heeft strakker afgestelde dempers, actieve rolstabilisatie, een elektronisch sperdifferentieel achter, een directere overbrenging in het stuur en mee- en tegensturende achterwielen. Hij heeft bovendien launch control en een ESC Off-modus.
Continental GT S
Bentley
Pluspunten
- Fabelachtige aandrijflijn met heerlijke sound
- Prachtig kwaliteitsinterieur
- Superieure rijeigenschappen
Minpunten
- Loodzwaar
- Extreem dorstig
Sla de Bentley Continental GT Speed maar gewoon over! Deze GT S rijdt even goed en is meer dan snel genoeg.
Lees ook:
- Bentley zet EV-plannen op laag pitje, trekt stekker uit elektrische Bentayga
- Waarom Bentley Continental GT terug naar tekentafel moest | Sjoerds Weetjes 499
- Wit-Russische 'Bentley Boy' vindt meest stijlvolle manier om 6,5 miljoen sigaretten te smokkelen
- Koopje! Deze Bentley was de duurste auto van het jaar 2000 en kost nu 'slechts' 100.000 euro
Ook interessant
-
Audi stopt na vijftig jaar met zijn vijfcilinder! We zetten alle sportieve hoogtepunten op een rij
-
Ford van 1,5 miljoen euro gesloopt, maar het overleefd: deze twee komen met de schrik weg na monsterklap
-
Deze occasion wil je: dit model sportwagen werd door James Bond als onderzeeër gebruikt
-
Waarom deze Rolls-Royce Project Nightingale een enorme verspilling van ruimte is
-
Racestrepen op afroep! Bij Porsche werken ze aan striping die je aan en uit kunt zetten
-
Klein maar fijn bolletje venijn: deze occasion voelt spartaans aan, maar geeft je veel rijplezier
-
Duurste nieuwe elektrische auto: de Rolls-Royce Project Nightingale kost ruim 8 miljoen euro
-
De man achter deze nieuwe Jensen Interceptor kennen we ergens van
-
Bentley zet EV-plannen op laag pitje, trekt stekker uit elektrische Bentayga
-
Deze GT heeft sierlijke lijnen en een dikke V8 en koop je vanaf 7.000 euro
-
Plastic fantastic! Jaguar grijpt terug op jaren zeventig voor nieuwe, elektrische ‘Type 00’
-
Allemansvriend! Waarom ook de nieuwe Toyota RAV4 weer de gulden middenweg is