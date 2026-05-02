Verstappen zesde bij sprintrace Miami, zege voor Norris

Max Verstappen is als zesde geëindigd in de sprintrace bij de Grote Prijs van Miami. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was de race over 100 kilometer op de vijfde positie begonnen. Na een matige start wist hij nog een plek terug te winnen. De winst ging naar Lando Norris van McLaren. Het was de vierde sprintzege uit zijn carrière.

Norris leidde van start tot finish. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes, die vanaf de tweede positie startte, viel meteen terug en kon de schade niet meer herstellen. Hij eindigde als vierde. Oscar Piastri (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari) werden tweede en derde.

Verstappen maakte vrijdag op de eerste racedag na een lange onderbreking in het Formule 1-seizoen al een goede indruk in zijn Red Bull. De doorgevoerde upgrades aan de auto tijdens de pauze hadden zich uitbetaald met een tweede tijd in de vrije training en een vijfde tijd in de kwalificatie. De RB22 van de Limburger kwam in Miami voor de eerste keer het circuit op met onder meer de in april geteste roterende ‘Macarena-vleugel’.

Vlammen

Bij de sprintrace kon Verstappen de goede lijn niet meteen doortrekken en hij verloor bij de start meteen een positie. Hij hield Hamilton nog net achter zich, maar zag de Brit daarna toch voorbijkomen. Verstappen klaagde even later over remproblemen en een stuiterende achterkant. De Nederlander vocht vervolgens een fel duel uit met Hamilton, waarbij hij een keer een gewonnen positie moest teruggeven. Uiteindelijk bleek Verstappen de snelste en hield hij de Ferrari-coureur achter zich.

Nico Hulkenberg ging niet van start. De Duitser moest op weg naar de grid naar de kant, omdat er vlammen uit de achterkant van zijn Audi kwamen.

De Grote Prijs van Miami is de eerste grand prix sinds eind maart, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt. Zondag staat om 22.00 uur (Nederlandse tijd) de hoofdrace op het Miami International Autodrome op het programma.

ANP