Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen naar vijfde plaats sprintrace na straf voor Antonelli

Max Verstappen is alsnog een plaats opgeschoven bij de sprintrace van de Grote Prijs van Miami. De Nederlander eindigde als zesde, maar klom naar de vijfde plaats na een tijdstraf voor Kimi Antonelli.

De Italiaanse WK-leider van Mercedes kreeg een straf van vijf seconden omdat hij te vaak de zogeheten ’track limits’ had overschreden. Antonelli viel zodoende terug van plaats vier naar zes. Zijn teamgenoot George Russell nam de vierde positie over.

De winst op het stratencircuit ging naar Lando Norris van McLaren. De Britse regerend wereldkampioen leidde van start tot finish. Het was de eerste zege in het vierde raceweekeinde voor Norris dit seizoen.

De Grote Prijs van Miami is de eerste grand prix sinds eind maart, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt. Zaterdag staat om 22.00 uur (Nederlandse tijd) de kwalificatie van de hoofdrace op het programma. De grand prix is zondag om 22.00 uur.

ANP