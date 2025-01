Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: wat kost de Lynk & Co 02 in Nederland?

De Volvo EX30 heeft er na de Zeekr X een tweede broertje bij: de Lynk & Co 02. Met een lagere vanafprijs, maar ook net zo interessant? Met een duik in de prijslijst gaan we op zoek naar het antwoord.

De Volvo EX30 bood bij introductie een grote actieradius voor een relatief betaalbare prijs en was daardoor direct een succes. Inmiddels zijn er echter veel meer concurrenten, ook uit eigen huis. Op hetzelfde platform verscheen al de Zeekr X en nu is er ook de Lynk & Co 02. Waar de EX30 eruitziet als een kleine SUV is de Lynk & Co meer een hoge hatchback, maar de techniek is hetzelfde… en hij heeft een lagere vanafprijs. Of hij daarmee extra interessant is, onderzoeken we met een duik in de prijslijst.

Motoren Lynk & Co 02

Of beter gezegd: motor. Op gebied van aandrijflijnen biedt de Lynk & Co 02 alvast minder keuze dan de Volvo. De 02 is er alleen met 272 pk sterke motor op de achteras, terwijl de Volvo er ook met 428 pk en vierwielaandrijving is. Aan de andere kant is 272 pk ook al zat vermogen, met een 0-100-tijd van 5,5 seconden. Bovendien krijg je bij de Lynk & Co gelijk het 69 kWh batterijpakket, dat bij de Volvo optioneel is. Bij de 02 is het batterijpakket goed voor een actieradius van 435 km (WLTP).

Uitrustingen Lynk & Co 02

Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, panoramadak, stoffen bekleding, handmatig verstelbare stoelen, stoelverwarming voorin, 10,2-inch digitaal instrumentarium, 15,4-inch centraal display met uitgebreid infotainment (inclusief functies voor het van Lynk & Co bekende autodelen), automatische klimaatregeling, elektrisch bedienbare achterklep en de gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen. Als je de trekhaak bestelt is ook Trailer Assist standaard. Dit standaardmodel luistert naar de naam Core.

Wil je meer, dan is er ook de More. Die vult de Core aan met 20-inch lichtmetaal, getinte ramen achter, buitenspiegels met geheugen- en kantelfunctie, stuurverwarming, kunstleren bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een Harman Kardon-audiosysteem, een ingebouwde selfiecamera (waarom!?), draadloze smartphone-lader, een warmtepomp en een 360-gradencamera in plaats van de standaard achteruitrijcamera.

Prijzen Lynk & Co 02

Met twee uitvoeringen is de prijslijst overzichtelijk: je betaalt 36.595 euro voor de Lynk & Co 02 Core en 40.595 euro voor de More.

Exterieuraankleding

Beide uitrustingsniveaus hebben hun eigen type wielen, zie de foto’s hierboven. Verder is er keuze uit drie carrosseriekleuren: wit, donkergrijs en zachtblauw. Later dit jaar komt daar het Magentarood dat je op de persfoto’s ziet bij, maar alleen voor de More. Alle kleuren worden gecombineerd met een contrasterend zwart dak.

Interieuraankleding

Voor het interieur valt niets te kiezen…

Pakketten en losse opties

…en een optielijst is er ook niet. Wat je wel en niet aan boord hebt bepaal je volledig met de keuze voor de Core of More. Nou ja, de enige optie is dus de genoemde trekhaak. Opvallend genoeg is die alleen nergens aan te vinken, maar moet je als losse opmerking bij je bestelling aangeven dat je de trekhaak wilt.

‘Onze’ Lynk & Co 02

Dus, is de Lynk & Co 02 een interessant aanbod? Wel als je kijkt naar specificaties, uitrustingen en bijbehorende vanafprijs. Hecht je waarde aan persoonlijke aankleding, kijk dan nog even verder. Alleen al de Volvo EX30 biedt op dat gebied veel meer keuze. Overigens maakten we eind vorig jaar een prijsvergelijk tussen beide (basis)modellen. Kanttekening daarbij is dat het prijsverschil tussen de Lynk & Co en Volvo met de 2025-prijzen veel kleiner is geworden doordat de Lynk & Co met de jaarwisseling in prijs is gestegen. De configurator van Lynk & Co toont bijzonder weinig beeld van de auto, dus voor de afsluitende fotogalerij hieronder hebben we deze keer maar algemeen persbeeld gebruikt. Persbeeld is er trouwens ook niet eens zo veel…

