Hoe deze twee superschattige Honda’s voor elkaar gemaakt zijn

In Duitsland staat een klassiek duo te koop dat even schattig als slim is. Want de Honda City Turbo 2 en Honda Motocompo zijn letterlijk voor elkaar gemaakt.

De Honda City Turbo was een idee van Hirotoshi Honda, zoon van oprichter Soichiro en de man achter de tuner Mugen. Hij maakte het uiterlijk van de bescheiden City een stuk agressiever, sleutelde aan het onderstel en schroefde een turbo op de bestaande 1,2-liter viercilinder van het stadsautootje.

Honda City

De gewone City – gebouwd van 1981 tot 1986 – had ruim 60 pk, de Turbo maakte daar 100 pk van. Deze Turbo 2 uit 1985 heeft 10 pk meer, dankzij de toepassing van een intercooler. Dat klinkt niet als veel, maar de slechts 745 kilo wegende Honda gaat er toch in slechts 8,5 seconden mee naar 100 km/h.

De Turbo 2 is te herkennen aan zijn nóg verder verbrede wielkasten. Bovendien heeft-ie een moderner interieur.

De zilvergrijze auto die in Duitsland te koop staat, heeft slechts 9.000 kilometer op de teller en is helemaal standaard en in een absolute nieuwstaat. Goedkoop is-ie dan ook niet, met een vraagprijs van 68.900 euro.

Opvouwbare Motocompo

Voor dat bedrag krijgt de koper er wel een Honda Motocompo bij. Dat opvouwbare scootertje is zo ontworpen dat het precies in de kofferbak van de City past. Herstel, dat zeggen we verkeerd om: de kofferbak van de City is juist om de Motocompo heen ontworpen.

Op veilingsites en bij motordealers duikt weleens een Motocompo op, maar begin jaren tachtig was het 2,5 pk sterke brommertje niet los te koop. Hij was een optie op de Honda Today en City.

Tussen 1981 en 1983 zijn in Japan meer dan 53.000 Motocompo’s verkocht. In 2023 introduceerde Honda een opvolger, de elektrische Motocompacto.