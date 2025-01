Deel dit: Share App Mail Tweet

Spa-Francorchamps vier van komende zes jaar op Formule 1-kalender

Spa-Francorchamps in België behoudt tot en met 2031 zijn plek op de Formule 1-kalender. In 2028 en 2030 moet het iconische circuit in Wallonië wel twee keer overslaan en rouleren met een andere locatie, maakt de organisatie van de hoogste raceklasse bekend. Het is nog niet bekend welke dat zal zijn.

“De Grand Prix van België was een van de races die deel uitmaakten van ons eerste kampioenschap in 1950, dus bij de start van ons 75e jubileumjaar is het passend dat we het nieuws van deze belangrijke contractverlenging kunnen delen. Spa-Francorchamps wordt terecht door zowel coureurs als fans geprezen als een van de beste circuits ter wereld en het heeft in de vele seizoenen dat het in de Formule 1 actief was, een aantal ongelooflijke momenten opgeleverd”, licht Formule 1-topman Stefano Domenicali toe op de website.

De Formule 1 probeert de laatste jaren de raceklasse in grotere delen van de wereld populair te maken. Daardoor neemt het aantal races in Europa af en op andere continenten toe. Vorige maand maakte de organisatie van de race in Zandvoort bekend in 2026 de voorlopig laatste Dutch Grand Prix te houden.

ANP