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Duik in de prijslijst: Skoda Epiq vanaf 26.990 euro, maar welke uitvoering moet je hebben?

Het aanbod in het compacte EV-segment groeit steeds verder. Skoda doet mee met de nieuwe Skoda Epiq, op papier een interessant model voor een redelijk scherpe prijs. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

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Met de Skoda Epiq begeeft het merk zich in een belangrijk marktsegment: dat van de relatief betaalbare, compacte EV’s. Zoals we eerder al schreven: het moet haast wel een succes worden. Toch maken we graag ook even uitgebreider kennis met een duik in de prijslijst, want de nieuwkomer is nu te bestellen.

Motoren Skoda Epiq

Er is op dit moment keuze uit twee batterijpakketten: een van 38,5 kWh (LFP) en een van 56 kWh (NMC). Skoda plaatst nog even de kanttekening dat de gegevens voor de kleinere batterijvariant nog onder voorbehoud zijn. In de prijslijst is ook nog niet alles ingevuld, maar de belangrijkste cijfers al wel.

Bij beide batterijen hoort een andere aandrijflijn, zij het beide met voorwielaandrijving. Bij de kleinere batterij krijg je een elektromotor met 116 pk, bij de grotere batterij een van 211 pk. Verder is de kleinere batterij al goed voor 315 km actieradius, terwijl je met de grotere batterij tot 436 km ver komt (beide WLTP). De basisversie zit in 11,0 seconden op de 100 km/u, de krachtiger variant in 7,4 seconden. De topsnelheden bedragen 150 en 160 km/u. Niet indrukwekkend, wel gewoon prima.

De versie met de grotere batterij heeft een kentekengewicht van 1.518 kg en dat valt best mee voor een moderne EV. Wat de versie met kleinere batterij weegt is nog niet bekend. Het zal weinig verschillen, want beide batterijpakketten wegen vrijwel evenveel. De versie met grotere batterij mag tot 1.200 kg trekken, voor de basisversie is dit nog niet bekend.

Uitrustingen Skoda Epiq

Het aanbod van uitrustingsniveaus begint bij de Essence. Daarboven staan momenteel alleen nog speciale introductiemodellen: de Selection Launch Edition, Business Launch Edition en de First Edition. Meestal laten we tijdelijke uitvoeringen in deze rubriek buiten beschouwing, maar laten we ze voor deze keer toch maar in het vergelijk meenemen.

De standaarduitrusting van de Essence bestaat uit onder meer 17-inch stalen wielen, stoffen bekleding (stuurwiel met leer bekleed), keyless go, automatische airco, 5,3-inch digitaal instrumentarium, 13-inch infotainmentscherm met Google-infotainment en draadloze smartphone-verbinding en adaptieve cruise control. Dat is dus al aardig compleet.

Skoda Skoda

Skoda Skoda

De Selection Launch Edition breidt dat uit met onder andere 18-inch lichtmetalen wielen, metallic carrosserielak, extra getint glas achter, tweezone airco, verwarmde ‘comfortstoelen’ voorin, stuurverwarming, sfeerverlichting en extra speakers. De Business Launch Edition voegt daar nog zaken als verwarmde buitenspiegels, een digitale autosleutel, geïntegreerde navigatie, spraakbediening, draadloze smartphone-lader, parkeersensoren vóór, trekhaakvoorbereiding. De First Edition is de meest complete uitvoering en vult dit alles nog aan met onder andere 20-inch lichtmetalen wielen, een wat luxere exterieuraankleding, kleuraccenten in het interieur (vooral: oranje stiksels en gordels) en een sportstuur.

Prijzen Skoda Epiq

De Skoda Epiq is te bestellen vanaf 26.990 euro, voor de kleinere batterij en in Essence-uitvoering. Upgraden naar de Selection Launch Edition betekent ook upgraden naar de grotere batterij en krachtiger motor. Dat brengt de prijs gelijk naar 33.990 euro. Daarna vallen de financiële sprongen weer mee: de Business Launch Edition zit op 34.990 euro en de First Edition is met 36.990 euro de duurste uitvoering.

In de configurator is instapmodel Essence nog niet toegevoegd, dus kiezen we automatisch voor de grotere batterij. Laten we het dan maar wel houden bij de Selection Launch Edition, zodat we gewoon een rationele, complete maar zo betaalbaar mogelijke EV samenstellen.

Exterieuraankleding

Metallic lak is zoals gezegd standaard vanaf dit uitrustingsniveau. Dat is dan zwart metallic. Wel kan je zonder meerprijs kiezen voor metallic wit of grijs. Liever toch een unilak? Dan behoren eveneens zonder meerprijs lichtgrijs en een soort lichtgroen tot de mogelijkheden. De enige kleur mét meerprijs is metallic donkerrood, à 490 euro. Hoewel we het groen ook wel mooi vinden, is het rood toch favoriet. Nou ja, die meerprijs valt nog wel mee.

Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda

Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda Skoda

Andere velgopties zijn er (nog) niet.

Interieuraankleding

Ook voor het interieur valt niets te kiezen, maar dankzij diverse grijze oppervlakken is het interieur gelukkig niet zo’n zwarte bedoening als bij veel andere standaard auto-interieurs.

Pakketten en losse opties

Op de optielijst staat maar één ding: het Travel Pakket (1.490 euro). Dat omvat onder meer spraakbediening voor het infotainment, geïntegreerde navigatie, extra USB-poorten en aanvullende rijassistenten. Op zich het overwegen waard, maar als je dat wilde, had je ook de Business Launch Edition kunnen bestellen. Wij laten het optiepakket dus even voor wat het is. Navigatie kan ook via de smartphone en met de overige extra’s kunnen we best zonder.

‘Onze’ Skoda Epiq

Alles bij elkaar komt de totaalprijs van onze Skoda Epiq uit op 34.480 euro. Toch wel even wat anders dan de basisprijs van 26.990 euro. Aan de andere kant: dit zijn nog maar net de eerste te bestellen uitvoeringen. Na de Launch Editions en First Edition volgen de reguliere modellen en waarschijnlijk kan je dan best een voordeliger exemplaar samenstellen. Verder is de nu samengestelde uitvoering qua prijs en uitrusting wel gewoon vergelijkbaar met de concurrentie. Daarover gesproken: eerder dit jaar maakten we al een gedetailleerd concurrentievergelijk tussen de Epiq en de Leapmotor B10.

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