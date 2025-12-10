Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Renault Clio in Nederland

De nieuwe Renault Clio is inmiddels te bestellen. Met een duik in de prijslijst maken we kennis en stellen er een naar wens samen.

De nieuwe Renault Clio is nog steeds een compacte vijfdeurs hatchback, maar ziet er radicaal anders uit dan het uitgaande model. Hij is zelfs anders dan andere actuele Renault-modellen. In het interieur is de nieuwe Clio wel direct herkenbaar als een Renault ‘van nu’. De uitrustingen zijn ook weer up-to-date gebracht, maar daar komen we straks op terug. We gaan namelijk uitgebreid kennismaken met een duik in de prijslijst.

Motoren Renault Clio

Wat wel bij het oude blijft, is het technische platform. Toch zijn er wel nieuwe motoren. Het aanbod begint bij een 1,2-liter driecilinder met 115 pk, met daarboven een 1,8-liter viercilinder met 160 pk. Die laatste wordt gecombineerd met hybridetechniek en heeft (dus) een achttrapsautomaat. De driecilinder biedt een handgeschakelde zesbak, dus de liefhebber van zelf schakelen komt ook nog steeds aan zijn trekken. Zoals je wellicht al verwachtte: de Hybrid is zowel de snelste als de zuinigste van de twee. De 100 km/u is in respectievelijk 10,3 en 8,3 seconden bereikt. Het gemiddelde verbruik bedraagt 5,0 tegen 3,9 l/100 km (WLTP).

Uitrustingen Renault Clio

Er zijn drie uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Die laatste is er alleen als krachtiger Hybrid, de andere zijn er met beide motoren. Een greep uit de standaarduitrusting, dus de Evolution: 16-inch stalen wielen met wieldoppen, full-led-verlichting, stoffen bekleding, 7-inch digitaal instrumentarium, 10-inch centraal touchscreen (connectiviteit volledig via Apple CarPlay, Android Auto en Bluetooth), Arkamys-audiosysteem, adaptieve cruise control en parkeersensoren achter.

De Techno breidt dat uit met onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, keyless entry & start, een 10,25-inch digitaal instrumentarium, 10,1-inch centraal display met navigatie en Google-diensten, automatische airco, een uitgebreider audiosysteem, draadloze smartphone-lader en achteruitrijcamera. De Esprit Alpine biedt vooral een wat sportievere aankleding (met 18-inch wielen), maar ook parkeersensoren vóór en wat andere extra rijassistenten.

Prijzen Renault Clio

De nieuwe Renault Clio is leverbaar vanaf 26.990 euro. Upgraden naar de Techno brengt de prijs op 28.990 euro. De Hybrid heeft dezelfde vanafprijs, maar dan is het wel nog een Evolution. Topmodel Esprit Alpine is er vanaf 32.990 euro. Het volledige prijzenoverzicht en de belangrijkste opties hebben we trouwens al eens besproken in dit artikel.

Kijk je naar de motoren, dan is de Hybrid de voor de hand liggende keuze: meer vermogen tegen een lager verbruik. Kijk je naar de uitrustingsniveaus, dan biedt de Techno net even dat beetje meer dan basismodel Evolution. Maar ja, de combinatie van beide brengt de prijs al van 28.990 euro naar 30.990 euro. Na wat wikken en wegen vinden we dat het toch wel waard: een Hybrid Techno wordt de basis van onze verdere configuratie.

Exterieuraankleding

Leuk: de standaardkleur van de nieuwe Renault Clio is een echte kleur: donkergroen (tenzij je voor de Esprit Alpine kiest, die is standaard wit). Wit heeft een meerprijs van 200 euro. Alle andere kleuren kosten 700 euro, met keuze uit zwart, twee grijstinten, rood en donkerblauw. Uiteindelijk kiezen wij voor ‘introductiekleur’ rood.

De standaard 16-inch wielen kunnen we voor 158 euro omruilen voor 18-inch lichtmetaal. De standaard wielen ogen wat aan de kleine kant, maar qua design vinden we die wel mooier. Bovendien is 18 inch weer net wat groot. We blijven toch maar bij de standaard wielen.

Interieuraankleding

Voor het interieur valt niets te kiezen, het blijft bij zwart stof. Wat erg zwart misschien, maar verder prima. Wat rode stiksels hier en daar onderbreken het vele zwart nog een beetje.

Pakketten en losse opties

Voor de door ons gekozen uitvoering is er één optiepakket: het Pack Première. Dat omvat alsnog de 18-inch wielen, stoelverwarming voorin, een 3D Arround View camera en vooral extra rijassistenten. Normaal gesproken kost het pakket 1.400 euro, maar als tijdelijke introductie-actie is er geen meerprijs. Toch zien wij er vanaf: we wilden de 16-inch wielen houden en eigenlijk willen we ook juist niet die extra ‘rijassistenten’.

De enige losse opties zijn een reservewiel (200 euro) en all-season-banden (400 euro).

‘Onze’ Renault Clio

De door ons samengestelde Renault Clio heeft daarmee een totaalprijs van 31.690 euro, doordat uiteindelijk alleen de kosten van de carrosseriekleur erbij zijn gekomen. Tja, het is een flink bedrag voor een B-segment hatchback. Aan de andere kant hebben we nu wel een rijk uitgeruste uitvoering en binnen de huidige markt voor nieuwe auto’s is het gewoon een keurig marktconforme prijs.

