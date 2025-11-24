Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel kost de nieuwe Renault Clio (en de verschillende optiepakketten)

De nieuwe Renault Clio is qua design flink op de schop gegaan. Misschien zie je jezelf al in deze Franse Transformer rijden. Maar hoeveel moet dat kosten?

Renault heeft zojuist de prijzen voor deze zesde generatie Clio bekendgemaakt. Hij is iets duurder geworden, maar voor die meerprijs krijg je ook wat terug.

Prijs van de nieuwe Renault Clio

Waar het uitgaande model een basisprijs heeft van 25.490 euro, hangt aan de nieuwe instapper een prijskaartje van 26.990 euro. Die heeft niet langer een 1,0-liter driepitter met 91 pk, maar een 115 pk sterke 1,2-liter motor. Meer vermogen krijg je bij de Hybrid 160, die een 1,8-liter viercilinder combineert met een elektromotor. Die geeft Renault je mee vanaf 28.990 euro.

Motor Uitvoering Vermogen Vanafprijs TCe 115 Evolution 115 pk €26.990 TCe 115 Techno 115 pk €28.990 Hybrid 160 Evolution 160 pk €28.990 Hybrid 160 Techno 160 pk €30.990 Hybrid 160 Esprit Alpine 160 pk €32.990

Standaard komt de Clio met uitrustingspakket Evolution, dat zaken biedt zoals (handmatig bediende) airconditioning, led-verlichting, draadloze Apple CarPlay (waar nu deze Ultra-versie van bestaat) en Android Auto, parkeersensoren aan de achterzijde en een elektrische parkeerrem met autoholdfunctie. Ook heeft-ie allerhande veiligheidssystemen.

Evolution, Techno of Esprit Alpine

Een trede hoger vinden we Techno, dat onder meer een groter digitaal instrumentenpaneel, grootlichtassistent, elektronisch geregelde airconditioning, keyless entry, achteruitrijcamera, draadloze telefoonlader en navigatie met Google-assistent aan de Evolution-uitrusting toevoegt.

Daarboven staat uitrustingsniveau Esprit Alpine. Deze trim is enkel op de full hybrid te krijgen en vult de zojuist genoemde features aan met onder andere adaptive cruise control, dodehoekwaarschuwing, parkeersensoren rondom, 18-inch (in plaats van 16-inch) wielen en sportstoelen met Alcantara-bekleding.

Optiepakketten

Voor 800 euro kun je je Clio met basisuitrusting voorzien van het Pack Navigation, dat navigatie met Google-integratie, een verbeterd audiosysteem, een achteruitrijcamera en een groter digitaal instrumentarium met zich meebrengt.

Pack Comfort is voor 500 euro aan te vinken op je Renault Clio (in Evolution-trim). Wie dat doet, geniet van verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels die automatisch inklapbaar zijn, een hoge middenconsole met armsteun, automatische ruitenwissers, keyless entry, full led aan de voorkant en automatisch grootlicht.

In de markt voor een Clio met Esprit Aline-uitrusting? Dan kun je ook nog voor het Pack Winter & Parking kiezen. Daarmee zijn zowel de voorstoelen als het stuurwiel elektrische verwarmbaar. Daarnaast krijg je Easy Park Assist en een 3D Around View-camera.