Deze Bulgaarse ruime gezinscamper mag je dankzij nieuwe regel in Nederland nu met B-rijbewijs rijden

Een nieuw campermerk uit Bulgarije, genaamd HIP-campers, heeft een sterke eerste entree gemaakt. Op de Caravan Salon van Düsseldorf toonde het zijn eerste studiemodel: de 4Family. Een unieke en ruime integraalcamper die je in Nederland met een B-rijbewijs mag rijden.

Hip is de camper zeker. Binnen oogt het model als een luxe hotelkamer, met rustige kleurtinten en een moderne keuken. Hij doet zijn modelnaam ook eer aan met vier volwaardige slaapplaatsen en een ruim leefgedeelte. Een familievakantie klinkt ineens niet meer als zo’n gek idee.

Strak design

Het design van de camper trekt vooral de aandacht. Met zijn grote ramen en lichte materialen ziet hij er strak uit en heeft hij een soort rustige, Scandinavische uitstraling. De algehele opzet is vooral praktisch. De zitgroep achterin is ruim en biedt plek voor zes personen. In principe zou je op de camping een heel diner kunnen organiseren, al moet je het wel doen met twee kookpitjes. De camper is in totaal 7,2 meter lang.

Ondanks de zitplaatsen voor zes personen heeft de camper slaapplek voor vier personen, zonder dat je hoeft om te bouwen. Voor en achter hangt een tweepersoonsbed dat eenvoudig naar beneden de klappen is. Ook heeft hij een achtergarage met aan beide kanten toegang, voor bijvoorbeeld fietsen of sportspullen. De langwerpige bergruimte in het midden is bedoeld voor spullen die je liever niet binnen bewaart. In totaal heeft de camper een laadvermogen van 900 kilogram. De camper heeft een maximaal toelaatbaar gewicht van: 4.200 kilogram.

Besturen met rijbewijs B

Dit betekent in principe dat je een C1-rijbewijs nodig hebt, behalve in Nederland. Een nieuwe EU-wet moet ervoor zorgen dat alle campers tot 4.250 kilogram bestuurd mogen worden met een B-rijbewijs, ongeacht de aandrijflijn. Deze regelgeving wordt naar verwachting pas in 2029/2030 ingevoerd, maar Nederland krijgt alvast een primeur.

Vanaf 1 juli 2025 is het hier toegestaan om een vrachtauto of kampeerauto te besturen met een maximaal toelaatbare massa tot 4.250 kilogram. Maar scheur niet maar zo in een zware camper weg. Er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan de nieuwe regel.

Prijs van de camper

De aandrijflijn van de HIP-camper komt van Mercedes-Benz, met een 150 pk sterke dieselmotor. Optioneel is er een versie met 170 pk en de 9G-TRONIC-automaat. Standaard krijg je een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. De prijs van de HIP 4Family begint bij 149.999 euro, exclusief BPM. Te duur? Overweeg dan een van deze betaalbare camper occasions.

Wanneer de camper precies op de markt komt, is nog onduidelijk. Eerst moeten de technische tests en de Europese keuring worden afgerond. Daarna volgt een definitieve datum. In ieder geval is er nog genoeg tijd om te bedenken of een camper een toevoeging is voor het gezin, zeker omdat de wegenbelasting voor dit soort voertuigen in 2026 flink omhooggaat.