Nieuwe Renault Clio ziet eruit als Transformer: geslaagd design?

De nieuwe Renault Clio heeft geen koplampen achter glas meer, maar kijkt uit zijn priemende ‘ogen’ als een Transformer uit één van de Michael Bay-films.

De vijfde generatie Clio leek behoorlijk op de vierde, maar nu zet Renault flinke stappen op designgebied. Kijk bijvoorbeeld naar de grille van de nieuwe Clio, die opvallend laag is geplaatst, met ernaast de halve ‘wybertjes’ van de dagrijverlichting.

Renault Clio oogt als Transformer

Andere in het oog springende elementen zijn de hoge motorkap, die naar de grille toe een flinke snoekduik maakt, en de opengewerkte koplampunits. Ze schuilen diep in zwarte, brilachtige sculpturen, waardoor ze ons doen denken aan de ogen van The Transformers.

Aan de achterkant zien we iets soortgelijks. De Clio heeft geen led-balk, zoals veel nieuwe auto’s tegenwoordig, maar vier losse units, eveneens ingebouwd in kunststof vormen. Renault heeft goed naar de Peugeot 208 GT gekeken, want voortaan heeft de Clio standaard zwarte randen om de wielkasten. Op de basisuitvoering zijn ze mat, op de andere glanzend.

Nieuwe generatie of ingrijpende facelift?

Overigens is de zesde generatie Clio minder nieuw dan je zou denken. Hij staat op hetzelfde CMF-B-platform als zijn voorganger en heeft dezelfde wielbasis. Wel is hij bijna 7 centimeter langer: nu 4,12 meter. Op motorgebied is er van alles veranderd. De instapper heeft bijvoorbeeld geen 91 pk leverende 1,0-liter driecilinder meer, maar een 1.2 met 115 pk. Het model is leverbaar met een handbak of een automaat.

Er is ook een 120 pk sterke versie van op lpg, maar die komt niet naar Nederland. “We laten lpg over aan Dacia”, aldus een woordvoerder van Renault. De sterkste motorvariant van de Clio is de 1,8-liter viercilinder met elektro-ondersteuning en de van andere Renault-modellen bekende multimodale transmissie zonder koppeling. De 1.8 vervangt de hybride-1.6 met 143 pk en komt tot een vermogen van 160 pk en 205 Nm koppel.

Interieur

Het nadeel van de aandrijflijn is dat de 1,4 kWh-batterij ervan een flink deel van de kofferruimte afsnoept. In het basismodel is de inhoud 391 liter, in de hybride slechts 309 liter. Het interieur van de kersverse Clio is des Renaults, met drie stengels rechts naast het stuur (transmissie, ruitenwissers en radio) en twee schermen in een lichte V-vorm, waardoor het centrale display (altijd 10 inch) iets naar de bestuurder toe is gedraaid.

Het digitale instrumentarium is 7 of 10 inch groot, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Fijn is dat Renault voor de belangrijkste functies nog steeds fysieke knoppen gebruikt. Met het infotainmentsysteem op Google-basis hebben we goede ervaringen. Wat de Clio gaat kosten als-ie in het eerste kwartaal van 2026 in de verkoop gaat, is niet bekend. De importeur geeft alvast aan dat hij vanwege zijn rijkere uitrusting iets duurder zal worden dan zijn voorganger, die er vanaf 25.490 euro is.