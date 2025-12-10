Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Cupra krijgt een Nederlands prijskaartje: dit kost de First Edition

De goedkoopste Cupra wordt de Raval. Voor die auto bij de dealers staat, kan Autovisie je al de prijs van de First Edition geven.

De Cupra deelt zijn techniek met de Volkswagen ID.Polo en de Skoda Epiq. Met zijn drieën zijn ze het betaalbaarste elektro-aanbod van de Volkswagen Groep – tot de ID.1 komt.

Cupra Raval prijs Nederland

De Cupra Raval kreeg eerder een richtprijs van 26.000 euro. Nu duiken er toch prijskaartjes van 31.990 euro op. Fors meer.

Dit komt niet doordat de Cupra Raval veel duurder wordt, maar omdat de hogere prijs voor de First Edition geldt. Dit zijn doorgaans rijk aangeklede uitvoeringen die het startschot zijn van een nieuw model. In eerste instantie komen de drie uitvoeringen Business First Edition, Performance First Edition en VZ Rebel op de markt. Die eerste twee hebben een vermogen van 210 pk en ongeveer 450 kilometer range. De VZ Exterme komt op met een afgetopte accu zo’n 400 kilometer ver en biedt 226 pk.

Cupra bevestigt aan Autovisie dat de richtprijs van de goedkoopste uitvoeringen 26.000 euro blijft. Overigens is er een belangrijke reden waarom je niet die goedkoopste wil.

Business First Edition € 31.990,-

Performance First Edition € 34.990,-

VZ Rebel € 36.990,-

In maart 2026 gaat de camouflage dan ook eindelijk van de Cupra Raval af. Wil je als eerste de foto’s zien, volg Autovisie dan nu via Google.