Goedkoopste Cupra krijgt een Nederlands prijskaartje: dit kost de First Edition
De goedkoopste Cupra wordt de Raval. Voor die auto bij de dealers staat, kan Autovisie je al de prijs van de First Edition geven.
De Cupra deelt zijn techniek met de Volkswagen ID.Polo en de Skoda Epiq. Met zijn drieën zijn ze het betaalbaarste elektro-aanbod van de Volkswagen Groep – tot de ID.1 komt.
Cupra Raval prijs Nederland
De Cupra Raval kreeg eerder een richtprijs van 26.000 euro. Nu duiken er toch prijskaartjes van 31.990 euro op. Fors meer.
Dit komt niet doordat de Cupra Raval veel duurder wordt, maar omdat de hogere prijs voor de First Edition geldt. Dit zijn doorgaans rijk aangeklede uitvoeringen die het startschot zijn van een nieuw model. In eerste instantie komen de drie uitvoeringen Business First Edition, Performance First Edition en VZ Rebel op de markt. Die eerste twee hebben een vermogen van 210 pk en ongeveer 450 kilometer range. De VZ Exterme komt op met een afgetopte accu zo’n 400 kilometer ver en biedt 226 pk.
Kia: “We verwachten 430.000 Seltossen per jaar te verkopen” – en daar kan het merk gelijk in krijgen
Cupra bevestigt aan Autovisie dat de richtprijs van de goedkoopste uitvoeringen 26.000 euro blijft. Overigens is er een belangrijke reden waarom je niet die goedkoopste wil.
- Business First Edition € 31.990,-
- Performance First Edition € 34.990,-
- VZ Rebel € 36.990,-
In maart 2026 gaat de camouflage dan ook eindelijk van de Cupra Raval af. Wil je als eerste de foto’s zien, volg Autovisie dan nu via Google.
Lees ook:
- Deze 231 pk sterke achterwielaandrijver gaat volgend jaar Golfjes van de Nederlandse politie vervangen
- De Cupra Raval kost 26.000 euro, maar er is een reden waarom je de goedkoopste niet wil
- Cupra brengt de nieuwste en krachtigste Leon ooit uit: krijgt hij eindelijk Audi's vijfcilinder?
- Cupra Tindaya laat heftige nieuwe designrichting zien
Ook interessant
-
Black Friday: 5.000 euro korting op Firefly maakt het superaantrekkelijke deal
-
Zoveel kost de nieuwe Renault Clio (en de verschillende optiepakketten)
-
Dit kost de nieuwe Audi Q3 plug-in hybride met grote EV-range
-
Deze Bulgaarse ruime gezinscamper mag je dankzij nieuwe regel in Nederland nu met B-rijbewijs rijden
-
Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Renault Clio in Nederland
-
Kia: “We verwachten 430.000 Seltossen per jaar te verkopen” – en daar kan het merk gelijk in krijgen
-
Opel Astra krijgt plots een nieuwe neus, dit is er nog meer veranderd
-
Ford en Renault bundelen krachten: twee nieuwe elektrische modellen, krijgt de Fiesta een comeback?
-
Nieuwe elektrische SUV van Audi ziet er zeer opmerkelijk uit en dat heeft een reden
-
Elektrische rijder moet reparatie van 13.000 euro zelf betalen nadat hij water knoeit in auto
-
1 op de 5 Nederlanders bang achter het stuur: waar komt dat door en wat doe je eraan?
-
Compacte Nissan-SUV van 19.000 euro heeft gewoon een benzinemotor: hij wordt dit jaar nog in 20 landen verkocht