Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Hyundai Santa Fe

De nieuwe Hyundai Santa Fe is een opvallende verschijning. Het model is inmiddels te bestellen in Nederland, dus we nemen snel een duik in de prijslijst.

In Nederland val je met een Hyundai Santa Fe sowieso wel op vanwege het formaat, maar de nieuwe modelgeneratie doet er nog een schepje bovenop. Met een zeer rechtlijnige vormgeving en in bepaalde uitvoeringen een bijna Defender-achtige uitstraling springt hij eruit, zelfs binnen het overige aanbod van Hyundai. Inmiddels is de auto in Nederland te bestellen. Na recent een statische kennismaking, nemen we nu een duik in de prijslijst.

Motoren Hyundai Santa Fe

Was de vorige generatie er (na de facelift) alleen nog als plug-in hybride, bij de nieuwe Hyundai Santa Fe kan je ook kiezen voor een ‘gewone’ hybride. In beide gevallen vormt een 1,6-liter benzinemotor de basis. De hybrideversie (HEV) heeft een systeemvermogen van 215 pk en een maximum koppel van 367 Nm en bij de PHEV heb je beschikking over 252 pk en 367 Nm. De HEV heeft een gemiddeld brandstofverbruik van 5,6 l/100km (1 op 17,9). Bij de PHEV hangt het verbruik natuurlijk sterk af van hoe braaf je hem oplaadt, maar het officiële WLTP-gemiddelde is 1,4 l/100km (1 op 71,4), met een volledig elektrische actieradius van 62 km.

Uitrustingen Hyundai Santa Fe

De nieuwe Hyundai Santa Fe is leverbaar in maar liefst zes uitrustingsniveaus: Comfort (alleen HEV), Comfort Smart, Premium, Premium Sky (alleen HEV), Premium Plus (alleen PHEV) en Black Line (alleen PHEV zespersoons). De verschillende uitrustingsniveaus zijn dus niet allemaal met beide aandrijflijnen te combineren. De zespersoonsuitvoering is zelfs uitsluitend leverbaar als topmodel Black Line.

Het gaat wat ver om van alle modellen de standaarduitrusting op te sommen, dus we houden het even bij de highlights van instapmodel Comfort: 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, getinte ramen, stoffen bekleding (stuur leer), deels elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming voorin, deels digitaal instrumentarium, 12,3-inch centraal touchscreen en de gebruikelijke berg aan assistentie- en veiligheidssystemen.

Bij de Comfort Smart, het basisniveau voor de PHEV, krijg je aanvullend 20-inch lichtmetalen wielen, een volledig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, leren bekleding, een volledig digitaal 12,3-inch instrumentarium. Om de puzzel nog wat complexer te maken is de samenstelling van de uitrustingsniveaus niet helemaal gelijk voor de HEV en PHEV. Zo heeft de Comfort Smart voor de HEV nog steeds 18-inch wielen, maar wel weer deels suède bekleding en een dodehoekassistent. Daar heb je bij de PHEV dan weer minstens de Premium voor nodig.

Prijzen Hyundai Santa Fe

De prijslijst van de nieuwe Hyundai Santa Fe begint bij 59.595 euro voor de hybrideversie in Comfort-uitvoering. De plug-in hybrideversie kost ondanks het iets hogere uitrustingsniveau bijna hetzelfde: 59.995 euro. Bij de overige uitvoeringen zien we iets meer verschil. Zo kost de Premium-uitvoering 65.995 euro als hybride, terwijl je hem als plug-in hybride voor 63.995 euro mag meenemen. De duurste uitvoering is topmodel Black Line voor 68.995 euro en dan maakt het voor de prijs niet uit of je kiest voor de optionele zespersoons stoelopstelling. Zeven zitplaatsen zijn standaard.

De prijzen voor de verschillende uitvoeringen zitten dus redelijk dicht bij elkaar. Op de optielijst staan vooral accessoires, dus de mate van luxe aan boord bepaal je vooral met de keuze voor het uitrustingsniveau. Uiteindelijk besluiten we te kiezen voor een HEV Comfort Smart. Net wat meer luxe dan de instapper, maar alles erop en eraan hoeft ook weer niet. Tenzij je echt iedere rit volledig opgeladen kunt beginnen zal de HEV in de praktijk wellicht ook voordeliger zijn dan de PHEV. Zeker als je straks de volle wegenbelasting moet betalen, want de PHEV is bijna 200 kg zwaarder.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Hyundai Santa Fe geleverd in donkerrode unilak. Voor 895 euro heb je keuze uit metallic-kleuren donker- of lichtgrijs. De parelmoerlakken hebben dezelfde meerprijs, met keuze uit zwart, twee soorten wit, nog een donkergrijs en donkergroen.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Tot slot kan je voor 1.095 euro kiezen uit mat wit of mat donkerbruin. Wij vinden de standaardlak het mooist.

Interieuraankleding

Het interieur van de nieuwe Hyundai Santa Fe wordt standaard volledig in het zwart uitgevoerd, maar goed nieuws: zonder meerprijs mag je kiezen voor kleur. Tot de mogelijkheden behoren groen-met-crème, grijs-met-crème en bruin-met-zwart. Na enige twijfel tussen die laatste twee, gaan wij toch voor die laatste optie.

Pakketten en losse opties

Op de optielijst staan zoals gezegd vooral accessoires. Van zilverkleurige sierlijsten voor het exterieur (149 tot 209 euro) en treeplanken (999 euro) tot praktische zaken zoals bagagenetten (49 euro) of bagagebakken (99 tot 159 euro). Speciaal noemenswaardig zijn geïntegreerde dashcams (449 tot 549 euro), een al dan niet elektrisch wegklapbare trekhaak (939 tot 2.179 euro). Ook kan je de Hyundai Santa Fe bij deze stap alsnog voorzien van andere wielen, in 18 of 20 inch. Dat kost 1.356 tot 2.956 euro. De afbeelding in de configurator wordt op basis van de keuze niet aangepast, anders hadden we ze wel even laten zien. Wij zouden waarschijnlijk toch wel bij de standaardwielen zijn gebleven.

‘Onze’ Hyundai Santa Fe

Zo veel opties zijn er dus niet om aan te vinken, na je keuze voor het uitrustingsniveau. De enige optie die wij wilden, de andere interieuraankleding, had geen meerprijs. De prijs van onze Hyundai Santa Fe blijft dus op 61.995 euro. Dan valt dan nog mee ten opzichte van de veelal Duitse concurrentie, waarbij je voor dat bedrag vaak nog moet beginnen met het aanvinken van opties.

