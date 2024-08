Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Volkswagen ID.3 GTX in Nederland

Volkswagen maakt de Nederlandse prijs van de ID.3 GTX bekend. Met de snelste variant van de hatchback laat je Golf GTI’s achter je bij het stoplicht.

Het GTX-label van Volkswagen wordt gebruikt voor snellere en sportievere elektrische auto’s. Zo is er al de ID.4 GTX en de ID.Buzz GTX.

Sneller dan een Golf GTI

Het nieuwste model dat zich tot de sportieve elektrische familie mag rekenen is dus de Volkswagen ID.3 GTX Performance, zoals de modelnaam officieel op de prijslijst staat.

Met twee elektromotoren die samen goed zijn voor 326 pk sprint hij in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h, dat is 0,2 seconden sneller dan een Golf GTI. De topsnelheid ligt met 150 km/h wel een stuk lager.

Prijs Volkswagen ID.3 GTX in Nederland

Meer vermogen kost altijd geld. In geval van de Volkswagen ID.3 GTX niet anders. In Nederland kost het model minimaal 51.990 euro. Voor dit bedrag krijg je niet enkel het grote 79 kWh-accupakket met 595 kilometer aan range en twee elektromotoren, ook beschikt de ID.3 GTX over enkele sportieve upgrades.

Prijs Golf GTI Met een vanafprijs van 61.990 euro is de Golf GTI een stuk duurder. Dit komt met name door de BPM-straf die je krijgt bij aankoop van de hot hatch met brandstofmotor.

Zo is de elektrische auto voorzien van adaptieve dempers en dikkere stabilisatorstangen. Optisch zijn er ook flink wat wijzigingen ten opzichte van een 39.990 euro kostende instap-ID.3. Hij heeft 20 inch wielen, sportieve stoelen, zwarte accenten en een iets andere neus.

Concullega van de Volkswagen ID.3 GTX

Overigens is de ID.3 GTX niet de enige elektrische ‘hot hatch’ van de Volkswagen Groep. De Cupra Born VZ kent dezelfde basis, maar is met een vanafprijs van 49.990 euro net iets goedkoper.

