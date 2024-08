Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD gaat mee met hot hatch-hype en toont 422 pk sterke Seal 06 GT

10 jaar geleden had bijna iedere fabrikant een hot hatch op de prijslijst staan. Nu lijkt dat langzaam terug te komen. Een belangrijk verschil is de aandrijflijn. Net als deze nieuwe BYD Seal 06 GT zijn ze bijna allemaal elektrisch.

De Volkswagen ID.3 GTX, Cupra Born VZ, MG4 Xpower, Hyundai Ioniq 5 N, Alpine A290, Smart #1 Brabus en Abarth 500e. Het zijn allemaal elektrische auto’s die maar al te graag hot hatch genoemd worden. Echter, sommige zijn eerder snelle hatchbacks dan echt ‘hot’.

BYD Seal 06 GT, een elektrische hot hatch?

Of de BYD Seal 06 GT van het hot hatch-kaliber is, moet nog maar blijken. De Chinese EV heeft in ieder geval genoeg vermogen om het de concurrentie in een rechte lijn moeilijk te maken. Zowel op de voor- als achteras is een elektromotor gemonteerd. Hierdoor heeft de vierwielaandrijver 422 pk.

Naar verluidt ligt er een 73 kWh-accupakket in de bodem waarmee de 06 GT een range van 600 kilometer haalt. Let wel, het gaat hier nog om de Chinese meetmethode. Deze is doorgaans wat positiever dan we WLTP-cyclus. De hot hatch wordt immers eerst geïntroduceerd in China. Naar het schijnt komt hij in de loop van 2025 naar Europa en gaat hij BYD Seal X heten.

De elektrische auto is er overigens ook als niet-hot hatch. Hij heeft dan enkel achterwielaandrijving en 218 pk. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de BYD Seal 06 GT? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Elektrische auto kan een echte hete hatchback zijn

Er zijn al een paar elektrische auto’s op de markt die het label hot hatch mogen dragen. Zo bleken de Abarth 500e en Hyundai Ioniq 5 N verrassend leuke auto’s.