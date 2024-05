Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Ford Mustang

Na de Bronco brengt Ford nog wat leuks naar Europese bodem: de nieuwe Ford Mustang. Met een duik in de prijslijst onderzoeken we wat de Europese versie in huis heeft.

De Nederlandse bpm zorgt ervoor dat groot verkoopsucces per definitie uitblijft, maar we waarderen het enorm dat Ford de smaakmakers van zijn aanbod alsnog officieel naar de Europese en dus Nederlandse markt brengt. Dan hebben we het niet alleen over de Bronco, maar zeker ook over de nieuwe Ford Mustang. Hij komt zowel als Fastback als Convertible.

Motoren Ford Mustang

De nieuwe Ford Mustang is gewoon nog leverbaar met 5,0-liter V8. Nou ja, ‘gewoon’, daarmee gaat Ford natuurlijk wel tegen de trend in. Zelfs binnen het muscle car segment. De Dodge Challenger wordt samen met de Charger vervangen door een nieuwe Charger, met V6 of zelfs elektrische aandrijflijn. De Chevrolet Camaro is zelfs geheel weggevallen en lijkt geen opvolger te krijgen. Niet in de vorm van een conventionele muscle car in ieder geval. In Amerika is de Mustang er overigens ook met zuiniger 2,3-liter viercilinder, maar die komt verrassend genoeg niet naar Europa.

De 5,0-liter V8 van de nieuwe Ford Mustang levert een vermogen van 328 kW (446 pk) voor de reguliere modellen en 333 kW (453 pk) voor de Dark Horse, een extra sportieve uitvoering. In Europa dan, in de VS krijg je nog wat meer pk’s. Dat heeft te maken met Europese emissie-eisen. Standaard is een handgeschakelde zesbak, maar je kunt ook kiezen voor de inmiddels bekende tientrapsautomaat. Afhankelijk van je keuzes sprint de nieuwe Mustang in 5,4 tot 4,4 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid ligt voor bijna alle modellen op de ‘Duitse’ 250 km/u, alleen de Dark Horse met handbak gaat nog door tot 263 km/u.

Prijzen Ford Mustang

De keuze voor alleen de V8 is leuk voor de purist, maar drijft ook de prijs flink op. Bij de minst dure uitvoering betaal je al 85.000 euro aan alleen belasting, waarvan ruim 75.000 euro aan bpm. Dat brengt de Nederlandse vanafprijs op 131.900 euro, voor de ‘gewone’ GT met handbak. De duurste uitvoering is de Dark Horse met automaat, à 149.900 euro. De overige modellen zitten daar met een redelijk gelijkmatige verdeling tussenin.

Uitrustingen Ford Mustang

Naast sportieve prestaties en de beleving van een V8 voorziet de muscle car ook in alle moderne gemakken. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 19-inch lichtmetalen velgen, Brembo-remmen met geventileerde remschijven, full-led-koplampen, aluminium pedalen, elektrisch verstelbare, verwarmbare én geventileerde voorstoelen, een combinatie van een 14,2-inch digitaal instrumentarium en een 13,2-inch centraal touchscreen, een akoestische voorruit, Bang & Olufsen Premium Sound System, Electronic Drift Brake, adaptieve cruise control (met automaat incl. Stop&Go-functie) en de nodige gangbare rijhulp- en veiligheidssystemen. Ook leuk: de uitlaat met Active Valve-functie “inclusief ‘don’t wake up my neighbours’-modus”.

De Ford Mustang Dark Horse breidt dat nog verder uit model modelspecifieke 19-inch velgen en bumpers, een spoiler, blauwe remklauwen en MagneRide Damping System.

Als de nieuwe Ford Mustang in Nederland dan toch zo veel kost, maakt dat laatste stapje van ‘instapper’ naar de Dark Horse ook niet zo veel meer uit. Ook gaan we voor de handbak, al is het maar omdat het steeds minder vanzelfsprekend is om nog een gloednieuwe auto met V8 en handbak te bestellen.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de Ford Mustang is hoe dan ook wit. Zonder meerprijs mag je ook kiezen voor heel donkerblauw. Voor 550 euro extra krijg je de Mustang in felrood. Voor 1.100 euro meerprijs is er keuze uit zwart, twee donkere grijstinten en nog een tint donkerblauw. Tot slot is er voor 1.600 euro keuze uit grijsblauw en het bekende felle Grabber Blue. De felle kleuren contrasteren mooi met de donkere elementen van de Dark Horse, maar zijn misschien ook wel wat erg opzichtig. Uiteindelijk gaan wij voor Vapour Blue, het grijsblauw.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

Standaard is zwarte halfleren bekleding. De enige optie is volledig leer in zwart en grijs, maar alleen in combinatie met Recaro-sportstoelen. Dat kost samen 1.800 euro extra. We vinken ze aan, want de sportievere zetels passen wel bij de sportieve Dark Horse.

Pakketten en losse opties

Voor 1.500 euro kan je het Dark Horse Appearance Pack aanvinken, met onder andere een hoogglans zwart dak, donkerder blauwe remklauwen en deels blauwe bekleding. Blijkbaar is het pakket alleen te bestellen in combinatie met de carrosseriekleuren Blue Ember en het door ons gekozen Vapor Blue. Het Appearance Pack nemen we ook. Daarmee hebben we ook meteen de hele optielijst gehad.

‘Onze’ Ford Mustang

Uiteindelijk komt onze Ford Mustang uit op 150.300 euro. Je moet er niet teveel bij stilstaan wat precies dezelfde auto in Amerika – of zelfs maar een ander Europees land – zou hebben gekost, maar als je kijkt naar de sportieve prestaties valt dat bedrag eigenlijk nog mee. Bovendien heb je voor dat geld de nieuwste versie van het Amerikaanse icoon – en misschien wel de laatste échte Mustang.

