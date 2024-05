Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinees automerk Aiways wil met opmerkelijke stap Europa veroveren

Aiways, bestaat dat nog? Blijkbaar wel. Het automerk is in Nederland geen succes geworden. Vooralsnog tenminste, want de Chinezen maken een opmerkelijke stap om Europa te veroveren.

Tot nu toe is enkel de Aiways U5 en U6 geïntroduceerd op zowel de Europese als Chinese markt. Wel zegt het merk bezig te zijn aan een nieuwe, betaalbare crossover.

Chinees automerk trekt zich terug uit China

Het doorgaans welingelichte Autocar meldt dat Aiways heeft besloten op de grootste automarkt ter wereld geen auto’s meer te verkopen. Het automerk trekt zich namelijk terug uit China. Een opmerkelijke stap. De Chinezen doen dit omdat de concurrentie in China moordend is en ze zich willen concentreren op Europa. En dan met name Duitsland.

Aiways beschouwt de concurrentie op ons continent dus minder hevig dan in China. Hoewel het aanbod merken en modellen hier weliswaar kleiner is en de prijsconcurrentie minder hevig dan in Azië, zijn er ook veel minder potentiële klanten. Daarbij blijft de opmars van de Chinese merken in ons land achter en worden auto’s van westerse fabrikanten hier nog steeds het best verkocht, al is de bestverkochte auto van Nederland niet zo westers als hij lijkt.

Productie van Aiways niet naar Europa

Hoewel Aiways zich op Europa gaat focussen, blijft het merk de auto’s wel produceren in China. De productiekosten van auto’s liggen in het Aziatische land lager en daardoor is een elektrische auto, zolang er geen importbeperkingen gelden, goedkoper aan te bieden.

De productieband in Shangrao staat overigens momenteel stil. Na financiële problemen door de U5 en U6 konden er geen auto’s meer gebouwd worden. De fabriek moet volgens het Chinese automerk snel weer gaan draaien.

Aiways U6

Autovisie reed vorig jaar nog met de U6. In onderstaande video vertelt redacteur Remco Slump of je voor de Chinese elektrische auto de Tesla Model Y moet laten staan.