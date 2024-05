Deel dit: Share App Mail Tweet

Nooit meer een Golf met verbrandingsmotor, dit is het plan van Volkswagen

Volkswagen heeft acht generaties Volkswagen Golf met verbrandingsmotor gemaakt. En daar lijkt het bij te blijven. Volgens het Britse Car magazine zei Volkswagen-baas Thomas Schäfer op een Financial Times-evenement dat de volgende Golf elektrisch wordt.

Hoewel er dus geen nieuwe brandstofgeneratie aankomt, betekent dit niet dat het merk stopt met het model. Dit jaar kreeg het model nog een facelift waarmee ze het einde van het decenium willen halen. Daarbij zijn er al gecamoufleerde sportievere uitvoeringen gespot.

Elektrisch

Volgens de CEO van Volkswagen zet de SUV-trend door, maar hij geeft wel aan niet volledig van de hatchback en de naam af te willen stappen. De Golf is immers een fenomeen waar veel andere merken jaloers op zullen zijn. Al hebben andere fabrikanten laten zien dat ze legendarische namen en modellen zo overboord kunnen gooien, bijvoorbeeld Ford met de Fiesta.

Naar verwachting blijft de naam Golf dus wel in gebruik bij Volkswagen, maar dan voor een elektrische auto. Volgens de CEO zijn de eerste ontwerpschetsen al gemaakt.

