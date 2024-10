Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom de Kia EV9 ineens veel goedkoper is geworden

De vanafprijs van de Kia EV9 is ineens flink gedaald. De prijslijst begint nu bij 59.995 euro, dat is exact 8.000 euro goedkoper. Hoe kan dit?

De Kia EV9 is al even in Nederland. Toen hij werd geïntroduceerd, waren er nog weinig concurrerende merken die ook zeven zitplaatsen boden in een elektrische auto. Inmiddels zijn er meer EV’s (in aantocht) met een derde zitrij. Bijvoorbeeld de Peugeot E-5008 en Volvo EX90.

Waarom de Kia EV9 goedkoper is

Meer concurrentie betekent dat de prijs belangrijker wordt, al is dat niet de reden waarom de Kia EV9 ineens goedkoper wordt. In de nieuwe instap-EV9 krijg je een kleiner accupakket.

Normaal gesproken heeft de Kia EV9 altijd een 99,8 kWh-accupakket, ongeacht de motorisering. Je kan dan een vierwielaandrijver hebben met 384 pk of een achterwielaandrijver met 204 pk. Die versies zijn te krijgen vanaf 71.495 en 67.995 euro.

Dit krijg je voor het geld

Maar wat krijg je dan als je een Kia EV9 voor net geen 60 mille besteld? De goedkoopste versie heeft een elektromotor die krachtiger is dan die met het grote accupakket. Hij heeft een 217 pk elektromotor aan boord die de achterwielen aandrijft. De krachtbron is gekoppeld aan een kleiner 76,1 kWh-accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 443 kilometer ver komt. Meer dan genoeg voor de meeste Nederlanders, toch?

De duurdere versies komen 505 (AWD) of 563 (RDW) kilometer ver. Een verschil van ruim 100 kilometer kost dus 8.000 euro. Daarbij is de vooralsnog enige 76,1 kWh-versie, de First Edition, al best rijk uitgerust met elektrisch verstelbare, verwarmde en geventileerde voorstoelen, kunstleer en een warmtepomp. De nieuwe Kia EV9-instapper wordt vanaf april 2025 uitgeleverd.