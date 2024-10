Deel dit: Share App Mail Tweet

Antonelli neemt Mercedes van Hamilton over in training Mexico

Mercedes geeft Andrea Kimi Antonelli vrijdag een nieuwe kans om vast te wennen aan de Formule 1. De jonge Italiaan rijdt dan op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico. Hij stapt dan in de auto van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

De pas 18-jarige Antonelli is de verrassende keuze van Mercedes om volgend jaar de naar Ferrari vertrekkende Hamilton te vervangen bij het team van Mercedes. Hij is afkomstig uit de opleiding en rijdt dit jaar in de Formule 2. De Italiaan reed eerder dit jaar al de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza, maar toen crashte hij al na enkele minuten.

“Het is een nieuw circuit voor mij en ik heb er hard aan gewerkt om me erop voor te bereiden”, laat Antonelli weten op Formula1.com. “De hoogte maakt het uniek en het is een uitdaging die ik graag wil aangaan.”

ANP