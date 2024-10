Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime occasion van 25.000 euro verdient de schoonheidsprijs

De grootste kostenpost van autobezit is de waardevermindering. Afschrijving dus. De ANWB publiceerde pas dat de Skoda Superb Combi na vijf jaar het minst is afgeschreven. Als koper van een occasion redeneer je net andersom: wat voor auto koop ik voor hetzelfde geld?

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Grote, ruime occasion voor 25.000 euro

Deze week richten we ons op grote, ruime stationwagons. Fraaie auto’s zijn dat, zoals deze Mazda 6 Sportbreak en de Skoda Superb Combi van dinsdag. Op zaterdag maken we de derde optie bekend en ook onze persoonlijke voorkeur.

Mazda 6 Sportbreak (2012 – 2023)

In de 6 komt de SkyActiv-techniek van Mazda uitstekend tot z’n recht. Zo’n 2,0 liter motor levert lekker veel trekkracht bij lage toerentallen en vooral met de verfijnde automatische zesbak betekent dit veel souplesse, rust en een aangenaam laag verbruik, pakweg 1 op 14 á 15.

De 6 is ruim genoeg voor vier volwassenen en heeft een fraai afgewerkt, zeer modern dashboard. De bagageruimte is met 506 liter inhoud de kleinste van ons drietal, maar behelpen is anders!

De fijne voorstoelen, het zeer lage geluidsniveau en de stevige, maar voldoende comfortabele vering maken de 6 tot een heel fijne gebruiksauto, ook op lange ritten. Er staat een keurige donkergrijze (2020, 92.000 km) voor € 24.945 bij een autobedrijf in Lemmer.

Waar let je op bij deze occasion?

De Mazda 6 is typisch zo’n auto die de uitstekende kwaliteit van Japanse auto’s maar weer eens bevestigd. Los van mankementen die worden veroorzaakt door bedieningsfouten van de bestuurder, gaat er normaal gesproken niks kapot.

Zorg gewoon voor regulier onderhoud bij een serieuze garage en je kunt tot in lengte van jaren heerlijk doorrijden.