Aan de ruimte van deze occasion kan geen concurrent tippen

De grootste kostenpost van autobezit is de waardevermindering. Afschrijving dus. De ANWB publiceerde pas dat de Skoda Superb Combi na vijf jaar het minst is afgeschreven. Als koper van een occasion redeneer je net andersom: wat voor auto koop ik voor hetzelfde geld?

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Grote, ruime occasion voor 25.000 euro

Deze week richten we ons op grote, ruime stationwagons. Auto’s zoals de Skoda Superb Combi dus. Word je daar niet hebberig van? Kom dan later deze week terug om kennis te maken met onze andere opties.

Skoda Superb Combi (2015 – 2023)

De Superb kent dus na vijf jaar vanaf nieuw de geringste afschrijving. Leuk voor de eerste eigenaar! Er is best veel voor deze combi-kolos te zeggen. De Superb heeft een enorm ruim interieur en als Combi zelfs 660 liter bagageruimte. Daar kan geen concurrent aan tippen.

Typisch Skoda zijn ook de slimme details als een paraplu in de deur, parkeerbonklemmetje op de voorruit en de verlichting van de bagageruimte die ook als zaklamp is te gebruiken.

Hij is lekker comfortabel, met prima stoelen en de DSG-automaat werkt heel fijn. Een 1,5 TSI rijdt gemiddeld 1 op 11. Bij een autobedrijf in Dongen vinden we een donkergrijze 1,5 TSI Business Edition Automaat (2019, 111.000 km) voor € 24.950.

Let hierop bij aanschaf van deze occasion

Technisch is de Superb verwant aan de Volkswagen Passat. Er zijn dus overeenkomstige kleinere euveltjes bekend, zoals een losschietende turboslang, een losse stekker aan een zekeringkast legt heel de auto ‘dood’, het centrale display valt uit (startknop 15 seconden vasthouden…) of een kapotte zekering op de brandstofpomp, waardoor de motor niet werkt.

De TSi- en TFSi-motoren verbruiken meer olie dan gemiddeld en de automatische transmissie kan gemakkelijk ontregeld raken. Dat kàn een heel dure revisie worden.