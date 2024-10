Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 3 betaalbare occasions zijn zo licht dat ze niet veel pk’s nodig hebben

Bugatti, McLaren, Ferrari, Lotus en Dallara. Er zijn tal van merken die auto’s bieden met een goede pk/gewichtsverhouding, maar niet veel zijn er betaalbaar. Daarom gaan we op zoek naar drie lichte occasions die met een normaal inkomen bij elkaar te werken zijn.

Als je dit artikel hebt aangeklikt, ben je vast niet geïnteresseerd in zware auto’s met veel pk’s, die dus op papier een goede pk/gewichtsverhouding hebben. Daarom stellen we een gewicht van 1.000 kg als maximum in.

Drie lichte betaalbare occasions

Dat is vrij licht. En wat bedoelen we dan met betaalbaar? Want dat verschilt natuurlijk per persoon. Daarom lichten we er drie occasions uit in verschillende prijscategorieën: tot 25.000 euro, tot 15.000 euro en tot 5.000 euro. Door het lage gewicht zijn ze allemaal goedkoop in de wegenbelasting.

1. Opel Speedster (25.000 euro)

Voor 25.000 euro kan je natuurlijk een Lotus Elise kopen, maar deze Opel Speedster is even leuk en veelal iets goedkoper. Met een middenmotor, twee zitplaatsen en een gewicht van slechts 845 kg is het een erg leuke lichte occasion.

Door gebruik te maken van aluminium en een ‘less is more’-strategie heeft Opel een sportwagentje geschapen dat ook op het circuit verrast. Door zijn lage gewicht heeft de Speedster aan 147 pk meer dan voldoende. Overigens is er ook een 200 pk sterke versie met turbomotor, al is die veel duurder.

De Opel Speedster is gebouwd door Lotus. Desondanks komt maar 10 procent van de onderdelen overeen met de Elise.

2. Westfield Seven (15.000 euro)

Als je het over lichte auto’s hebt, dan moet je natuurlijk Caterham behandelen. Die zijn ook als occasion echter boven budget en daarom kijken we naar een andere Britse sportwagenfabrikant: Westfield.

Westfield kan je kennen van uit de racerij. Het is niet voor niets dat je de auto’s vaak terugziet op het circuit, het zijn immers erg lichte en speelse auto’s. De fabrikant baseert zijn modellen op de Lotus Seven. Het is een soort budget-Lotus dus.

En dat is absoluut geen belediging. Want voor weinig geld een echte pure stuurmansauto, wie wil dat nou niet? We vinden al occasions, met geldig kenteken, voor 12.500 euro. Je krijgt voor dat geld een Westfield Seven die 670 kg weegt en beschikt over een 2,0-liter viercilinder van Ford die goed is voor 136 pk.

3. Mazda MX-5 (5.000 euro)

Een andere auto in het genre dan de Westfield en Opel vinden, is zo goed als onmogelijk voor 5.000 euro. Wil je een lichte occasion die lekker sportief is, dan ben je genoodzaakt om naar auto’s als de Mazda MX-5 of Toyota MR2 te kijken. Een MX-5 voor 5.000 euro is eigenlijk altijd een NB (tweede generatie). Zo vinden we een mooie rode voor net geen 5 mille.

Overigens staan er tal van video’s op het internet waarin te zien is hoe je met een Mazda MX-5 supercars kan pesten op het circuit. Mits je natuurlijk de kunst van het circuitrijden goed onder de knie hebt. Overigens is een MX-5 ook de ideale auto om jouw rij-skills te trainen.