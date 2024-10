Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ‘nieuwe’ Jaguar is de mooiste auto ooit

Je leest het goed! Deze nieuwe auto is niet alleen de mooiste Jaguar, maar zelfs de mooiste auto ooit. Jaguar heeft namelijk in opdracht van een Aziatische klant twee gloednieuwe E-types gebouwd.

De Jaguar E-type is volgens velen de mooiste auto ooit gebouwd. Reden genoeg voor een klant uit Zuidoost-Azië om eens te gaan zeuren bij de Classic-afdeling van het merk om meer exemplaren van die klassieker. En dat had zin. Want de auto’s zijn daadwerkelijk gebouwd.

Nieuwe versies van de mooiste auto ooit

Volgens het merk gaat het om een erg trouwe klant. Overigens zal het ook een liefhebber met flink diepe zakken zijn. Twee gloednieuwe Jaguar E-types laten bouwen, zal niet goedkoop zijn. Maar dat betekent niet dat het een slechte investering is. Als je de enige twee gloednieuwe versies van de allermooiste auto ooit bezit, heb je ongetwijfeld goud in handen.

Al heeft Jaguar drie jaar geleden natuurlijk ook een paar klassieke E-types in productie genomen. Toen waren het er twaalf, zes coupés en zes roadsters.

Overigens heeft de koper niet alleen spreekwoordelijk goud in handen. Het interieur is versierd in samenwerking met sieradenontwerpers Deakin & Francis, synoniem voor parelmoer, zilver en 18-karaats goud. Dat klinkt heel kitsch, maar dat valt enorm mee.

In totaal kocht de klant twee ‘drophead coupes‘, cabrio’s dus, voorzien van de kleuren Signet Green en Opal Black. Beide erg smaakvolle tinten die de prachtige lijnen van de mooiste auto ooit accentueren.

Jaguar E-type toch een beetje modern

Het design is klassiek, maar toch is de nieuwe Jaguar E-type een beetje 2024. Nee, er zit geen elektrische aandrijflijn in, al zou dat wel passen bij de naam ‘E-type’. Onder de motorkap ligt een 3,8-liter zescilinder. Deze krachtbron is nu voorzien van een elektronisch aangestuurd injectiesysteem. Daarbij heeft de radio bluetooth en is de voorruit voorzien van verwarmings-draadjes. Handig voor de koude dagen in Zuidoost-Azië als je jouw peperdure Jaguar binnen bent vergeten te zetten (lees: nutteloos).

Wat er voor de Jaguar E-types betaald is, laat de fabrikant niet weten. Ongetwijfeld gaat het om gigantische bedragen. De goedkoopste Jaguar E-type kost in Nederland net geen 30 mille. Het gaat dan om een auto die heel veel liefde en aandacht nodig heeft. Auto’s in een perfecte uitvoering en staat hebben vraagprijzen tot 265.000 euro.