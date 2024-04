Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe je zelf de accu van je auto kan opladen

Nee, ditmaal gaat het niet over elektrische auto’s. Brandstofauto’s hebben ook een accu. Als die leeg is, kan je hem makkelijk zelf opladen op verschillende manieren.

Nu de eerste echt zomerse dag voor de deur staat, haal je wellicht je oldtimer of cabriolet weer uit de schuur. Heb je geen druppellader geplaatst? Dan is de accu waarschijnlijk helemaal leeg en misschien kapot.

De accu van je auto zelf opladen

Om dit te voorkomen kan je een druppellader kopen. Deze laadt de accu op en voorkomt dat de batterij na een half jaar stilstaan kapot is. Om snel een lege accu op te laden kan je ook een jumpstarter of startkabels gebruiken. In dit artikel gaan we in op de drie manieren om zelf de accu van je auto op te laden.

Let op, bij hele oude accu’s moet je voor het opladen het zuurniveau van de batterij controleren.

1. Druppellader

Gebruik je jouw auto erg weinig, en staat hij bijvoorbeeld in de winter stil, dan is een druppellader aan te raden. Deze zorgt ervoor dat de accu niet ontlaadt en beschadigd raakt.

Zoals de naam al doet vermoeden is een druppellader erg traag. Echter, een volledig lege accu is wel op te laden middels een druppellader. Het zelf opladen op de accu met een druppellader kan zo’n 10 uur duren.

Een druppellader aansluiten is eenvoudig en kan gewoon als de accu nog in de auto zit. Je moet eerst de klemmen op de polen van de accu zetten. Eerst rood (de plus) en dan de zwart (de min). Steek daarna de druppellader in het stopcontact. Stel de oplader juist in en je kunt het laadproces starten.

Voor je de oplader loskoppelt, moet de stekker uit het stopcontact zijn. Haal bij het loshalen eerst de zwarte kabel (min) los en daarna de rode kabel (plus). Je koopt een druppellader al voor 20 euro.

2. Accu opladen met jumpstarter

Als je snel de weg op wil, dan kan je de accu van je auto opladen met een jumpstarter. Dit is vrij eenvoudig. Je sluit de rode kabel (de plus) aan de pluspool van de auto. De zwarte kabel (min) sluit je vervolgens aan op de minpool van je auto. Schakel vervolgens de jumpstarter in.

Al vrij snel moet je de auto kunnen starten. Verwijder de klemmen vervolgens weer van de accu: eerst de minpool dan de pluspool. Je koopt een jumpstarter voor zo’n 70 euro.

3. Accu opladen met andere auto en startkabels

De bekendste manier om een accu op te laden, is natuurlijk met een andere auto. Let wel, je moet de startkabels goed aansluiten. Startkabels koop je al voor zo’n 20 euro.