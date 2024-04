Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes ziet in Vettel serieuze kandidaat voor zitje Hamilton

Teambaas Toto Wolff van Mercedes sluit niet uit dat voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel in 2025 het zitje krijgt van Lewis Hamilton. “Wat hij heeft gepresteerd in de Formule 1 is fenomenaal. Sebastian is iemand die we niet buiten beschouwing laten”, zei Wolff bij de Grote Prijs van Japan in Suzuka.

Vettel, die tussen 2010 en 2013 vier keer de wereldtitel veroverde in dienst van Red Bull, liet deze week doorschemeren dat hij een rentree in de Formule 1 overweegt. De Duitser, die aan het einde van 2022 afscheid nam, voerde al gesprekken met Wolff. Na dit seizoen komt er een plek vrij bij Mercedes omdat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton naar Ferrari verhuist.

Wolff benadrukte dat Mercedes de tijd neemt om de opvolger van Hamilton te kiezen. “De markt is momenteel erg dynamisch. Een aantal van de echt goede coureurs staat op het punt om voor andere teams te tekenen. We willen gesprekken blijven voeren en de opties open houden, maar in dit stadium is het veel te vroeg om ons aan een coureur te binden”, aldus de teambaas.

ANP