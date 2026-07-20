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Dit automerk wordt vooral door ouderen gekocht: bijna 60 procent van de kopers is 60 jaar of ouder

Door de stijgende nieuwprijzen van auto’s wordt de gemiddelde particuliere autokoper steeds ouder. Althans, dat is in Duitsland het geval. Uit een nieuwe analyse blijkt bovendien dat sommige automerken meer dan andere door ouderen worden gekocht.

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Uit eerder onderzoek bleek al dat de Mercedes B-Klasse gemiddeld de oudste bestuurders heeft. Kijken we echter naar automerken in plaats van afzonderlijke modellen, dan ontstaat op basis van de gegevens van de Duitse federale voertuigregistratiedienst een ander beeld.

Mitsubishi wordt veel gekocht door ouderen

Van alle geanalyseerde merken staat Mitsubishi bovenaan. De kopers van het Japanse merk zijn gemiddeld 58,1 jaar oud. Ook heeft Mitsubishi procentueel de meeste kopers van 60 jaar en ouder: maar liefst 58,5 procent.

Ook Subaru, Lexus en Honda hebben een relatief oude klantenkring. Opvallend is dat vooral Japanse merken hoog in het lijstje staan. Zou er een verband zijn tussen de hogere leeftijd van de kopers en de reputatie van deze merken op het gebied van betrouwbaarheid?

Merk Gemiddelde leeftijd Kopers van 60 jaar en ouder Mitsubishi 58,1 jaar 58,5% Subaru 57,9 jaar 57,4% Lexus 56,9 jaar 50,7% Honda 56,5 jaar 54,1% Nissan 56,2 jaar 50,6% Porsche 55,5 jaar 44,1% Suzuki 55,5 jaar 51,7% KGM 55,1 jaar 46,3% Toyota 55,0 jaar 47,3%

De jongste kopersgroep is te vinden bij Tesla. De gemiddelde leeftijd bedraagt daar 42,7 jaar en 72 procent van de kopers is jonger dan 50 jaar. Slechts 12,6 procent is 60 jaar of ouder. Ook Seat, Cupra, Leapmotor en Polestar trekken een relatief jonge kopersgroep.