Stijn Kuster
Stijn Kuster Nieuws vandaag
Leestijd: 1 minuut

Dit automerk wordt vooral door ouderen gekocht: bijna 60 procent van de kopers is 60 jaar of ouder

Door de stijgende nieuwprijzen van auto’s wordt de gemiddelde particuliere autokoper steeds ouder. Althans, dat is in Duitsland het geval. Uit een nieuwe analyse blijkt bovendien dat sommige automerken meer dan andere door ouderen worden gekocht.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de Mercedes B-Klasse gemiddeld de oudste bestuurders heeft. Kijken we echter naar automerken in plaats van afzonderlijke modellen, dan ontstaat op basis van de gegevens van de Duitse federale voertuigregistratiedienst een ander beeld.

Mitsubishi wordt veel gekocht door ouderen

Van alle geanalyseerde merken staat Mitsubishi bovenaan. De kopers van het Japanse merk zijn gemiddeld 58,1 jaar oud. Ook heeft Mitsubishi procentueel de meeste kopers van 60 jaar en ouder: maar liefst 58,5 procent.

Dit automerk wordt vooral door ouderen gekocht: bijna 60 procent van de kopers is 60 jaar of ouder
De nieuwe Mitsubishi Outlander. (Afbeelding: Mitsubishi)

Ook Subaru, Lexus en Honda hebben een relatief oude klantenkring. Opvallend is dat vooral Japanse merken hoog in het lijstje staan. Zou er een verband zijn tussen de hogere leeftijd van de kopers en de reputatie van deze merken op het gebied van betrouwbaarheid?

MerkGemiddelde leeftijdKopers van 60 jaar en ouder
Mitsubishi58,1 jaar58,5%
Subaru57,9 jaar57,4%
Lexus56,9 jaar50,7%
Honda56,5 jaar54,1%
Nissan56,2 jaar50,6%
Porsche55,5 jaar44,1%
Suzuki55,5 jaar51,7%
KGM55,1 jaar46,3%
Toyota55,0 jaar47,3%

De jongste kopersgroep is te vinden bij Tesla. De gemiddelde leeftijd bedraagt daar 42,7 jaar en 72 procent van de kopers is jonger dan 50 jaar. Slechts 12,6 procent is 60 jaar of ouder. Ook Seat, Cupra, Leapmotor en Polestar trekken een relatief jonge kopersgroep.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Stijn Kuster
Geschreven door Stijn Kuster

Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.