Dit automerk wordt vooral door ouderen gekocht: bijna 60 procent van de kopers is 60 jaar of ouder
Door de stijgende nieuwprijzen van auto’s wordt de gemiddelde particuliere autokoper steeds ouder. Althans, dat is in Duitsland het geval. Uit een nieuwe analyse blijkt bovendien dat sommige automerken meer dan andere door ouderen worden gekocht.
Uit eerder onderzoek bleek al dat de Mercedes B-Klasse gemiddeld de oudste bestuurders heeft. Kijken we echter naar automerken in plaats van afzonderlijke modellen, dan ontstaat op basis van de gegevens van de Duitse federale voertuigregistratiedienst een ander beeld.
Mitsubishi wordt veel gekocht door ouderen
Van alle geanalyseerde merken staat Mitsubishi bovenaan. De kopers van het Japanse merk zijn gemiddeld 58,1 jaar oud. Ook heeft Mitsubishi procentueel de meeste kopers van 60 jaar en ouder: maar liefst 58,5 procent.
Ook Subaru, Lexus en Honda hebben een relatief oude klantenkring. Opvallend is dat vooral Japanse merken hoog in het lijstje staan. Zou er een verband zijn tussen de hogere leeftijd van de kopers en de reputatie van deze merken op het gebied van betrouwbaarheid?
|Merk
|Gemiddelde leeftijd
|Kopers van 60 jaar en ouder
|Mitsubishi
|58,1 jaar
|58,5%
|Subaru
|57,9 jaar
|57,4%
|Lexus
|56,9 jaar
|50,7%
|Honda
|56,5 jaar
|54,1%
|Nissan
|56,2 jaar
|50,6%
|Porsche
|55,5 jaar
|44,1%
|Suzuki
|55,5 jaar
|51,7%
|KGM
|55,1 jaar
|46,3%
|Toyota
|55,0 jaar
|47,3%
De jongste kopersgroep is te vinden bij Tesla. De gemiddelde leeftijd bedraagt daar 42,7 jaar en 72 procent van de kopers is jonger dan 50 jaar. Slechts 12,6 procent is 60 jaar of ouder. Ook Seat, Cupra, Leapmotor en Polestar trekken een relatief jonge kopersgroep.
Lees ook:
- Conclusie na een half jaar Mitsubishi Outlander PHEV: de 'Foutlander' is veel beter dan je denkt
- Wil je een kleine occasion die betrouwbaar is en handige opties heeft? Dan is deze auto wat voor jou
- Deze sedan combineert als occasion een sportief uiterlijk en speelse rijeigenschappen
- Waarom plug-in hybrides vanaf dit jaar ineens drie keer zoveel brandstof verbruiken