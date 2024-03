Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 10 betrouwbaarste auto’s van de afgelopen 10 jaar

De betrouwbaarste auto’s, er zijn al veel onderzoeken naar gedaan. Elke studie heeft een iets andere uitkomst, al zijn Japanners vaak goed vertegenwoordigd in de lijstjes. Ditmaal de tien betrouwbaarste auto’s van de afgelopen tien jaar.

Het onderzoek werd gedaan door Consumer Reports, JD Power en Repair Pal. Heel opvallend is de studie niet. De lijst wordt weer gedomineerd door auto’s uit het land van de rijzende zon.

Sterker nog, iedere auto in het lijstje ‘de tien betrouwbaarste auto’s van de afgelopen tien jaar’ komt uit Azië. Let wel, bij de aanschaf van een van deze modellen als occasion moet je nog altijd opletten. Een betrouwbare auto heeft immers ook goed onderhoud nodig. Daarbij heeft bijna ieder model zwakke plekken.

10. Toyota Highlander

De Toyota Highlander is een van de tien betrouwbaarste auto’s van de afgelopen tien jaar. De techniek is oerdegelijk en ijzersterk.

9. Toyota Prius

Hoewel de techniek van de Toyota Prius niet simpel in elkaar zit – elektromotor en verbrandingsmotor – blijkt de hybride toch oerdegelijk. Let bij aanschaf wel op de staat van de accu. Het vervangen ervan kan in de papieren lopen.

8. Toyota 4Runner

De Toyota 4Runner wordt niet in Nederland geleverd. Hoewel SUV’s ook in ons land populair zijn, hebben maar weinig mensen een offroader nodig in ons land. Dat de 4Runner voor het ruige werk gemaakt is, bewijst ook dit onderzoek. Het model staat op plek acht van de tien betrouwbaarste auto’s van de afgelopen tien jaar.

7. Honda Accord

De Honda Accord wordt ook niet in Nederland geleverd. Tenminste, niet meer. Zo’n tien jaar geleden kon je gewoon het model bij de Honda-dealer bestellen. Er staan dan ook nog 62 Accords in Nederland als occasion te koop. Dit is wellicht een goede keuze als je een betrouwbare tweedehands auto zoekt.

6. Mazda MX-5

De Mazda MX-5 is een sportauto die door veel liefhebbers wordt gebruikt waarvoor-ie bedoeld is: sportief rijden. Desondanks blijven de auto’s heel. De techniek van de MX-5 is degelijk – de ene generatie iets meer dan de andere.

5. Hyundai Elantra

De nieuwe Hyundai Elantra is in Nederland niet te koop en wordt op de occasionmarkt ook nog niet aangeboden. Hoewel de Koreaan dus betrouwbaar is, heeft de Nederlandse koper hier niet veel aan. Tenzij je het model wil importeren.

4. Honda Civic

Dat de Honda Civic in dit rijtje staat, mag geen verrassing zijn. Iedere generatie blijkt volgens het onderzoek bovengemiddeld betrouwbaar. Kortom: weer een oerdegelijk en goedrijdend Japans product!

3. Toyota Corolla

Ook de Toyota Corolla is zo’n auto die je bij normaal onderhoud erg betrouwbaar blijkt. Oudere modellen staan erom bekend dat de koets eerder wegroest dan dat de motor ermee stopt.

2. Lexus RX

De Lexus RX blijkt uit het onderzoek ook een oerdegelijke auto. Met name de oudere modellen hebben zich al bewezen.

1. Nissan Leaf (betrouwbaarste auto)

De Nissan Leaf is volgens het onderzoek de betrouwbaarste auto die je kan kopen. Toch zijn er een paar kleine aandachtspuntjes als je de occasion wil aankopen. Welke dat zijn, lees je in deze koopwijzer.