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Autovisie Supertest-winnaar van 2014 is inmiddels een betaalbare occasion

Al sinds 1997 organiseert Autovisie elk jaar de Supertest, waarin een tiental van de beste stuurmansauto’s het tegen elkaar opneemt. Soms gaat een Ferrari er met de winst vandoor, soms een veel betaalbaarder model. Dat laatste gebeurde in 2014, toen de Peugeot RCZ R verrassend als winnaar uit de bus kwam.

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De RCZ R is een extremere versie van de gewone Peugeot RCZ, die het in bovenstaande Occasion Battle-video opneemt tegen een Mazda RX-8. De RCZ is van zichzelf al een aantrekkelijke rijdersauto, maar in R-uitvoering komt deze Franse sportcoupé pas echt tot zijn recht.

Peugeot RCZ R is fantastische stuurmansauto

Allereerst biedt de RCZ R een klap meer vermogen. De (beruchte) 1,6-liter turboviercilinder levert om precies te zijn 270 pk en 330 Nm koppel. Daarnaast is de R uitgerust met een veel sportiever onderstel, waar Autovisie tijdens de Supertest van 2014 zeer over te spreken was. Datzelfde geldt voor de goede zitpositie, het sperdifferentieel en de uitstekende Alcon-remmen.

De balans van de auto is perfect voor het circuit, al kan-ie met koude banden flink uitbreken. Je moet dan scherp blijven. Met het rubber op bedrijfstemperatuur is dat niet meer zo’n probleem en is het juist indrukwekkend hoeveel tractie de Peugeot RCZ R vindt.

Niet perfect

Overigens is de Fransoos niet helemaal perfect. “De pedalen staan bijvoorbeeld niet geweldig. Ze hangen te hoog en staan te ver uit elkaar. Daardoor kun je het rempedaal moeilijk doseren en is terugschakelen ook lastig. Het schakelgevoel is wel top, en dat voor een Franse auto! Het stuurgevoel is dan weer niet optimaal. Alsof je in een dikke oliebrij aan het roeren bent. Liever soepeler”, stelde een verder overwegend positieve Peter Kox, die als professioneel coureur de hotlaps rijdt tijdens de Autovisie Supertest.

Desondanks wist de Peugeot RCZ R er in 2014 met de winst vandoor te gaan. “Een ijzersterke comeback in de wereld van de écht sportieve auto’s. Onder het overgestileerde uiterlijk schuilt sensationele autosport-knowhow. Je leest niet alleen in de folder dat Peugeot Sport een leidende rol heeft genomen in de ontwikkeling, je voelt het werkelijk in al zijn vezels. Ligt op de weg als een toerwagen en reageert ook zo”, concludeerden we in 2014.

Zoveel kost de Autovisie Supertest-winnaar als occasion

Wie vandaag de dag een Peugeot RCZ R wil kopen, moet goed zoeken. Op dit moment vinden we slechts één occasion in Nederland. Dat exemplaar uit 2015 heeft 198.000 kilometer op de klok en staat nu in Harderwijk te koop voor 14.995 euro. De eerste eigenaar betaalde er elf jaar geleden net geen 51.000 euro voor.