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Deze monsterlijke, 646 pk sterke Mercedes-AMG heeft de minst sexy autonaam aller tijden

Het lijkt wel alsof Mercedes-AMG niet de marketingafdeling, maar de ingenieurs heeft gevraagd om met een naam voor dit nieuwe, monsterlijke model te komen. Want die naam is niet best…

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Hoe noem je een indrukwekkende sportauto? Diablo klinkt duivels, Vanquish klinkt onoverwinnelijk, Viper klinkt giftig en gevaarlijk. Het zijn allemaal geweldige namen. Ook de oude AMG-toevoeging Black Series vinden we top. Maar Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung…

Betekent ‘op maat gemaakt’

Serieus, AMG? Spezialanfertigung. Is dat het beste dat jullie konden bedenken? Want we associëren dat woord eerder met een speech van Angela Merkel dan met deze gelooksmaxte testosteronbom op wielen. Spezialanfertigung betekent overigens ‘op maat gemaakt’.

Tweede model is Mythos-serie

De CLE 646 volgt op de Mercedes-AMG PureSpeed uit 2024 en is het tweede model uit de zogeheten Mythos-serie. Daarin brengt Mercedes zijn gelimiteerde verzamelaarsobjecten onder. Want het merk heeft bij Aston Martin, Ferrari en Porsche gezien dat dat soort modellen goed geld opbrengen.

Geen zes-in-lijn, maar V8

De CLE 646 is 6 centimeter breder dan de AMG CLE 53, die van zichzelf al 8 centimeter breder is dan de gewone CLE. Daarbij hebben de ontwerpers alle subtiliteit overboord gezet en zijn ze los gegaan met een gigantische achtervleugel, enorme luchtroosters boven de voorwielen, een gapende grille en een bijna cartooneske sleuf in de motorkap.

Die hint naar de harttransplantatie die de CLE 646 heeft ondergaan. Want in plaats van de 449 pk sterke zes-in-lijn van de CLE 53 heeft-ie een 4,0-liter twinturbo-V8 met 646 pk en 850 Nm.

Al die krachten gaan via een sperdifferentieel naar de achterwielen, waarmee de Spezialanfertigung is te transformeren tot een ware rookmachine.

De topsnelheid van de CLE 646 ligt op 310 km/h. Hij sprint in 3,9 seconden naar 100 km/h. Volgens AMG is de Spezialanfertigung 170 kilo lichter dan de CLE 53, wat onder meer is bewerkstelligd door een groot deel van de koets van koolstofvezel te maken, zijruiten van polycarbonaat te monteren en de achterbank eruit te slopen.

Mercedes-AMG bouwt dertig stuks

Opmerkelijk is dat Mercedes-AMG maar dertig stuks van de Spezialanfertigung gaat bouwen, die allemaal al zijn verkocht voor naar verluidt zo’n 1 miljoen euro, exclusief belastingen. Waarom dat opmerkelijk is? Omdat er van de PureSpeed veel meer zijn gemaakt: 250.

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