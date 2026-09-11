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Verstappen zet vijfde tijd neer bij eerste training op de Madring

MADRID - Max Verstappen (Red Bull Racing) na het rijden van een hot lap op het nieuwe Madring-circuit voorafgaand aan de Grote Prijs van Spanje. SEM VAN DER WAL / ANP
ANP / ANP / Sem van der Wal

Formule 1-coureur Max Verstappen (28) heeft bij de eerste vrije training in Madrid de vijfde tijd (1.34,703) neergezet. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull voor het eerst op het stratencircuit met 22 bochten in de Spaanse hoofdstad.

De Brit George Russell reed in zijn Mercedes de snelste ronde (1.34,077), voor zijn Italiaanse ploeggenoot Kimi Antonelli (1.34,363). De Brit Lewis Hamilton van Ferrari zette de derde tijd neer (1.34,620).

Om 17.00 uur staat de tweede vrije training op het programma. Zaterdag is de derde vrije training en de kwalificatie. De race start zondag om 15.00 uur op het circuit bij het beurscomplex Ifema.

Madring

De Grote Prijs van Spanje wordt de komende tien jaar op de Madring verreden. In 1981 werd er voor het laatst door coureurs van de Formule 1 in Madrid gereden. Spanje beschikt met Barcelona over nog een GP in de Formule 1.

Antonelli leidt het WK-klassement met 267 punten, voor Russell (201) en Hamilton (191). Verstappen staat zesde met 127 punten.

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ANP

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