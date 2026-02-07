Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Mercedes CLE Mythos meer dan tien keer zo veel kost als een gewone CLE

Onder deze camouflage schuilt de aankomende Mercedes-AMG CLE Mythos, een gelimiteerde versie van de CLE met een 650 pk sterke 4,0-liter twinturbo-V8 aan boord.

Overigens heeft Mercedes nog geen enkele specificaties bekendgemaakt van de AMG CLE Mythos, maar van een goed geïnformeerde bron heeft Autovisie te horen gekregen dat hij rond de 650 pk sterk zal zijn. Ook de prijs hebben we al: zo’n 1 miljoen euro, exclusief belastingen.

Tien keer zo duur als Mercedes CLE

En daarmee is de CLE Mythos meer dan tien keer zo duur als een reguliere CLE, die in Nederland begint bij 68.000 euro.

Al is er natuurlijk ook een duurdere AMG-versie, de 53 4Matic+, waarvoor Mercedes bij ons minimaal 140.000 euro vraagt.

Een soort moderne Black Series

Maar wat is de Mercedes-AMG CLE Mythos? In feite kun je hem zien als een nieuwe loot aan de extreme Black Series-stam, waaraan ook de SLK 55 Black Series (2006), CLK 63 Black Series (2009), SL 65 Black Series (2010), SLS Black Series (2012), C 63 Black Series (2012) en AMG GT-R Black Series (2020) hangen.

Gelimiteerde Mercedes Mythos-modellen

Al schaart Mercedes de nieuwe CLE juist onder de zogeheten Mythos-modellen, waarvan de PureSpeed de eerste was. Het merk heeft gezien dat Aston Martin, Ferrari en Porsche dik verdienen aan gelimiteerde, speciale edities, dus gaat het ook een poging wagen.

Van de PureSpeed – in feite een dak- en ruitloze versie van de AMG GT – bouwt Mercedes er 250. Wat de oplage van de CLE Mythos wordt, is nog niet bekend. De performancecoupé wordt nu onderworpen aan wintertests en later dit jaar onthuld.