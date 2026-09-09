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Deze grote luxe-SUV heeft twee verdiepingen en kost nog geen 40.000 euro

Het Chinese techbedrijf Xiaomi heeft mogelijk een oplossing gevonden voor de oververhitte woningmarkt. De nieuwe SkyNomad N90 Max Studio biedt een hoeveelheid ruimte waar een Amsterdams startersappartementje bij verbleekt.

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Gekkigheid natuurlijk, al biedt de Chinese luxe-SUV wel degelijk de mogelijkheid om er een poosje in te verblijven. Want wie het begrip ‘slaapkamer’ een beetje oprekt, telt er maar liefst twee aan boord van de Xiaomi SkyNomad N90 Max Studio. In China is er een duidelijke vraag naar dit soort kampeerauto’s, zo merkte Autovisie eerder dit jaar in Beijing op de grootste autobeurs ter wereld. Ons videoverslag daarvan zie je hierboven.

Auto met tweede verdieping

Terug naar de Xiaomi en zijn twee slaapkamers. Die dankt hij aan zijn ingebouwde hefdak. Er bestaan meer auto’s die dat hebben (denk aan deze occasion die Autovisie eerder testte), maar die hebben vrijwel altijd een aftermarket ingreep ondergaan. Max Studio-uitvoeringen van de SkyNomad N90 rollen de fabriek uit met zo’n kek dak.

Het dak is elektrisch uitklapbaar. Je hebt vervolgens zo’n 2,3 meter aan ruimte tot het hoogste puntje. Klim je naar boven, dan heb je daar genoeg ruimte om te slapen. Het bed meet namelijk twee meter in lengte, één meter in de breedte en kan tot 200 kilo dragen. Ook vind je er een laadaansluiting voor je elektronica.

SUV bomvol luxe

Maar de ruim 5,2 meter lange Xiaomi SkyNomad N90 Max Studio kan nóg een trucje. Met een druk op de knop vouwt de tweede zitrij plat met bekleding naar boven. En zo heb je achterin plots een bed van 1,87 meter lang bij 1,24 meter breed. Een nadeel is wel dat je dan amper plek over houdt voor je bagage.

Als je dacht dat het gedaan was met de party tricks, dan heb je het mis. De Xiaomi is namelijk ook uitgerust met een uitklapbaar 30-inch bioscoopscherm binnenin. Daarnaast kunnen de voorstoelen helemaal omdraaien en is de auto niet alleen voorzien van stoelverwarming, maar zelfs van vloerverwarming. Wat een weelde!

Wat kost de Xiaomi SkyNomad N90 Max Studio?

Het klinkt als een apparteme… eh, auto van een paar ton, maar niets is minder waar. In China betaal je er 299.900 renminbi voor, wat omgerekend neerkomt op net geen 38.500 euro.

De luxe-SUV heeft een 76 kWh-accu, vrij bescheiden voor zo’n slagschip. Hij is dan ook niet volledig elektrisch, maar benut een 1,5-liter turboviercilinder als range-extender. Er gaan vooralsnog geen geluiden rond dat deze auto binnen afzienbare tijd naar Europa komt.