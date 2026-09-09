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Autoreclames vaker gemaakt door AI, maar dat gaat soms grandioos mis: “Dit is heel pijnlijk”

De opmars van AI gaat in zo’n razend tempo dat lang niet iedereen weet hoe je de technologie vakkundig inzet. Zelfs grote automerken slaan de plank soms volledig mis.

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Regisseur en autofanaat Alistair Clark ziet het steeds vaker voorbijkomen: automerken die AI-gegenereerde content in hun advertenties gebruiken. Soms zijn zelfs complete video’s met kunstmatige intelligentie in elkaar geknutseld. Vaak laat de kwaliteit flink te wensen over.

Gênante AI-reclames

Op zijn Instagram-account licht Clark een aantal gênante AI-reclames uit. “Omdat ik nu werk dreig te verliezen aan dit soort met kunstmatige intelligentie gemaakte troep, is het tijd om te waarschuwen voor de risico’s die erbij komen kijken”, schrijft de videograaf bij zijn bericht.

Maserati is zo’n merk dat op twijfelachtige wijze gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Een maand geleden plaatste het Italiaanse merk een video op YouTube die inmiddels ruim 13 miljoen keer is bekeken. De begintekst luidt: “100 procent AI-gegenereerde film, inclusief de timelapse en slow-motioneffecten.” Volgens Clark is dat niet iets om trots op te zijn.

Grote fouten door kunstmatige intelligentie

Dat blijkt, want op de beelden is het nodige aan te merken. Niet alleen mist deze video de scherpte en details die je wel met echte werk krijgt, maar ook zitten de shots bomvol rare fouten. Alles heeft een haast leerachtige textuur, teksten bevatten niet-bestaande letters en mensen staan soms in vreemde poses. “Die vrouw heeft niet eens armen”, klinkt het ietwat cynisch.



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Ook zitten er talloze continuïteitsfouten in, zoals de sjaal van een omaatje op straat die van het ene op het andere shot verandert. Bovendien zijn de bewegingen in de video onrealistisch. Objecten en mensen natuurlijk laten bewegen is iets waar AI vaak nog moeite mee heeft.

Erger is het wanneer zulke fouten afbreuk doen aan het product dat je met de video probeert te promoten. Zo veranderen de wielen van de Maserati GranTurismo midden in een shot van vorm en kleur, de uitlaten staan scheef onder de auto en ook het kenteken ziet er plots anders uit. “Dit is zo pijnlijk om te zien”, vertelt Clark. “En zouden ze door hebben dat er ‘Maserali’ op de kofferbak staat?”

Ook Ferrari en BMW in de fout

Maar is Maserati de enige zondebok? Nee, in latere video’s op zijn account krijgen ook Ferrari en BMW ervan langs. Het Amerikaanse Instagram-account van Ferrari heeft bijvoorbeeld een video geplaatst waarin je een Purosangue ziet met hoekige wielen. Slordig.



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Zelfs BMW maakt zich er schuldig aan. Hoewel er bij deze advertentie volgens Alistair Clark wel enige aandacht is besteed aan de nabewerking, zitten er nog steeds grote fouten in. “De wielen veranderen plots van vorm”, vertelt Clark. “En er zit niet eens een bestuurder in.”

Daarnaast zit ook deze video weer vol continuïteitsfouten. Hoe beter je ernaar kijkt, hoe beschamender het wordt. En dat allemaal om een paar centen te besparen op vakmensen. Een voorbeeld van penny wise, pound foolish?