De naam van platform Xiaomi’s Ferrari look-a-like geloof je niet

Al sinds de eerste beelden van de Xiaomi SUV worden er op internet vergelijkingen gemaakt met de Ferrari Purosangue. Niet vreemd, want de twee designs lijken veel op elkaar. Als klap op de elektrische vuurpijl doet de naam van het platform ook denken aan Italië.

De SUV van de Chinese tech-gigant deelt zijn platform met de al bekende Xiaomi SU7. Dat model is een verkoophit in China, maar wordt nog niet in Europa verkocht. Wel zagen we de EV al rijden op de Nederlandse snelweg. De fabrikant wil nog geen antwoord geven op de vraag of de sedan naar ons land komt.

De naam van het platform van Xiaomi’s Ferrari look-a-like

Maar hoe heet het platform van de Ferrari Purosague-achtige SUV en de Xiaomi SU7 dan? Modena. Jawel, het platform draagt dezelfde naam als de Italiaanse stad waar zowel het merk Ferrari als Enzo Anselmo Ferrari zelf geboren zijn.

Het is onbekend waarom Xiaomi voor die naam heeft gekozen. Eerder was de codenaam voor de sedan die nu de SU7 heet ook al Modena. Pas afgetreden burgemeester van Modena, Gian Carlo Muzzarelli, liet toen al van zich horen. Geen Chinese fabrikant mag de naam van zijn stad gebruiken. Dit omdat het merk geen enkele connectie heeft met de stad.

In Italië zijn ze immers erg strikt met dit soort namen. De Alfa Remeo Milano heet daarom nu Junior en de Topolino mag geen Italiaanse vlag hebben. Vooralsnog is de platformnaam van Xiaomi niet aangepast en heeft Ferrari nog niet gereageerd op het design van de Chinese SUV. Of mogen we dit ook geen SUV noemen?